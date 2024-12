8人組K-POPボーイズグループ・Stray Kidsが、花王の日やけ止めシリーズ「ビオレUV」の新キャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」に起用されたことが27日、発表された。同社は「Stray Kidsは、各メンバーが練習生時代からさまざまな困難を乗り越え、勇気を持って陰からまぶしい光の下へと一歩を踏み出し、挑戦を続けてきた存在として、“SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT”をまさに体現するグループであると確信しています」とし、「その存在は、世界中の多くの人に勇気と希望を与え、スポットライトに照らされながらも、太陽のように、世界中の人々を照らし続ける存在でもあります。BioreUVは、本キャンペーンを通じて、Stray Kidsと共に、太陽の下へと踏み出すすべての人たちを守ることを約束します」と起用背景を明かした。同キャンペーンは、2025年春からスタート。それに先立って、ティザー動画が公開された。