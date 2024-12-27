TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£Ç¯1Ç¯´Ö¤ÎÅìµþ23¶è¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢Â®ÊóÃÍ¤Ç2.1¡ó¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î2¡óÄ¶¤¨¤Ç¤¹¡£

ÁíÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿Åìµþ23¶è¤Î12·îÃæ½Ü»þÅÀ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢ÊÑÆ°¤ÎÂç¤­¤¤À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¤¤¿Áí¹ç¤¬2.4¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£

À¯ÉÜ¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Êä½õ¶â¤Î½ªÎ»¤ä¿©ÎÁ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ê¤É¤Ç¡¢¾å¾ºÎ¨¤ÏÁ°¤Î·î¤è¤ê0.2¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¥³¥áÎà¤Ï¿·ÊÆ¤Î¹âÆ­¤¬Â³¤­¡¢63.3¡ó¤ÈÂçÉý¤Ë¾å¾º¡£Èæ³Ó²ÄÇ½¤Ê1971Ç¯1·î°Ê¹ß¡¢ºÇÂç¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÎÊª²Á¤Î¿­¤ÓÎ¨¤Ï2.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£À¯ÉÜÆü¶ä¤¬ÌÜ»Ø¤¹2¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¡£

ÍèÇ¯¤Ï4·î¤Þ¤Ç¤Ë6000ÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¿©ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎÊª²Á¹â¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£