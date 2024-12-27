¼ó°Ì²÷Áö¤â¡Ä¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë»Ø´ø´±¤ÏÌýÃÇ¤»¤º¡Ö¤Þ¤À20»î¹ç¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£26Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá¤¬26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¡£6Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢45¡Ü1Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢49Ê¬¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢82Ê¬¤Ë¤Ï¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤¬¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢3¡Ý1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢1»î¹çÌ¤¾Ã²½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢2°Ì¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬º£ÀáÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò»ÃÄê¡Ö7¡×¤Ë¹¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ä»ä¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤´Ö¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤Þ¤À20»î¹ç¤â¤¢¤ëº£¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤º¤«2¥«·îÁ°¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò¾¡¤ÁÅÀ1ÅÀº¹¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éé½ý¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÉÔ±¿¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤À¡×
¡Ö½Ë¤¦¤Ë¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¤±¤É¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³´ò¤·¤¤¤³¤È¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Ú¤Ê¾¡Íø¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ï³Ú¾¡¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢2ÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ5¡Ý3¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª¼êÁ´°÷¤¬½Ð¾ì²ÄÇ½¤Ç¤â¾¡¤Ä¤Î¤¬¤¤¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£Éé½ý¤ä½Ð¾ìÄä»ß¤¬¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Î¤³¤È¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½1»î¹ç¤º¤ÄÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤·¡¢¾¡¤Ä¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¥Õ¥ë¥¢¥àÀï¤ä¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤Ç¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£½ç°ÌÉ½¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À²¿»î¹ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá¤¬26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¡£6Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢45¡Ü1Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢49Ê¬¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢82Ê¬¤Ë¤Ï¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤¬¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢3¡Ý1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ä»ä¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤´Ö¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤Þ¤À20»î¹ç¤â¤¢¤ëº£¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤º¤«2¥«·îÁ°¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò¾¡¤ÁÅÀ1ÅÀº¹¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éé½ý¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÉÔ±¿¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤À¡×
¡Ö½Ë¤¦¤Ë¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¤±¤É¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³´ò¤·¤¤¤³¤È¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Ú¤Ê¾¡Íø¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ï³Ú¾¡¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢2ÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ5¡Ý3¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª¼êÁ´°÷¤¬½Ð¾ì²ÄÇ½¤Ç¤â¾¡¤Ä¤Î¤¬¤¤¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£Éé½ý¤ä½Ð¾ìÄä»ß¤¬¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Î¤³¤È¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½1»î¹ç¤º¤ÄÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤·¡¢¾¡¤Ä¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¥Õ¥ë¥¢¥àÀï¤ä¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤Ç¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£½ç°ÌÉ½¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À²¿»î¹ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×