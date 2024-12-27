·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ¡¦´óÉÕ ¡Ä ¥¯¥¹¥ê¥¢¥ª¥¡¢£Æ¥Õ¥©ー¥¹£Ç¡¢¥ß¥¿¥Á»º¶È¡¡(12·î26ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇä¤é¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î12·î25Æü¤«¤é26Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ27Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò²¼ÍîÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡²¼ÍîÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<7068> £Æ¥Õ¥©ー¥¹£Ç ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -8.56 ¡¡ 12/26¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡2.41
<3321> ¥ß¥¿¥Á»º¶È ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -3.71 ¡¡ 12/26¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ -1.95
<3035> £Ë£Ô£Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.25 ¡¡ 12/26¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 10.71
<3549> ¥¯¥¹¥ê¥¢¥ª¥ ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.25 ¡¡ 12/26¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 84.89
<7447> ¥Ê¥¬¥¤¥ìー¥Ù ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.04 ¡¡ 12/26¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-11.09
¢¨²¼ÍîÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿27Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£²¼ÍîÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹