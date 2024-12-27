¥¬¥Ð¥Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±♡¡Úniko and ...¡Û¥¢¥é¥Õ¥©ー¤ÎÃå±Ç¤¨¡ª¡Ö¥«¥¦¥Á¥óÉ÷¥«ー¥Ç¡×
¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤ì¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢ËÉ´¨ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Úniko and ...¡Ê¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥«¥¦¥Á¥óÉ÷¥«ー¥Ç¡×¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥«¥¦¥Á¥ó¥»ー¥¿ー¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢ー¥È¥â¥Áー¥Õ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡£¥¬¥Ð¥Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤ÇÂç¿Í¤Î¤³¤Ê¤ì´¶¤ÈÃå±Ç¤¨¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥é¥Õ¥©ーÀ¤Âå¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤â¡£
¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÃå±Ç¤¨¤¹¤ë¼çÌò¥«ー¥Ç
¡Úniko and ...¡Û¡Ö¥¢ー¥È¥â¥Áー¥ÕZIP¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\7,920¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë±Ç¤¨¤Æ¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë³Ê¾å¤²¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡¢¥«¥¦¥Á¥óÉ÷¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢ー¥È¥â¥Áー¥Õ¤ÇÍ·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¡¢Âç¿Í¤Î¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÃå¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È½À¤é¤«¤¯¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¡×¤È¤Î¤³¤È¤ÇÃå¿´ÃÏ¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£ÀöÂõµ¡Àö¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¸¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥È¥ì¥ó¥É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ê¥¸¥Ã¥×¤Î°ú¼ê¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥¯¥êー¥ó¤Ê¥·¥ã¥Ä¤È¤ÎÁêÀ¤â¤è¤¯¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤Æü¤Ë³èÌö¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤«¤é¥¹¥¿¥¤¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M