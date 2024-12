¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²»À¼Ç§¼±¤È»ë³ÐÅª¾ðÊóÉ½¼¨¡ª»°°æÌô¶É¡ÖCotopat(R) Screen¡×Æ³Æþ

三井薬局は京セラドキュメントソリューションズジャパンが提供する「Cotopat(R) Screen」を導入しました。

三井薬局「Cotopat(R) Screen」導入

なお、東北の調剤薬局での「Cotopat(R) Screen」導入は当薬局が初となり、運用開始は2024年12月26日です。

「Cotopat(R) Screen」は、音声をリアルタイムで認識し、話し言葉を文字や図解、動画でわかりやすく表示する最新のコミュニケーションツールです。

■Cotopat(R) Screenの特長

・リアルタイム音声認識

患者様やスタッフの発言を瞬時に認識し、文字として表示します。

・多様な情報形式

説明内容を文字だけでなく、図解や動画で補足し、視覚的にわかりやすく伝えます。

・医療現場での活用

健康や薬の情報を正確かつ簡潔に提供し、患者様の理解を深めます。

