Âè15ÃÆ¡ÖNEW ERA(R)¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ªHAN-KUN¡Ö15¼þÇ¯¡×

HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中。

HAN-KUN「15周年」

HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中です。

最終章の第15弾として、100年もの歴史を持つアメリカのヘッドウェア&アパレルブランド「NEW ERA(R)」とのCOLLABORATIONが決定。

HAN-KUN 15周年オリジナルデザインのキャップとスウェットが登場します。

スウェットはゆったりとした着心地に仕上げたニューエラオリジナルのシルエットで、襟リブにジャカード編みのブランドネームをレイアウトしたシリーズ。

裏毛スウェットのため、シーズン問わず長く着用することが可能。

ラスタカラーを使用したデザインがポイントとなった、HAN-KUNらしさのある商品となりました。

キャップは9FORTY(TM)をベースに、フロント部1枚パネルにして上部をつまんだ独特のシルエットが特徴の9FORTY(TM) A-Frameを採用。

リアのアジャスターで頭回り約52cmから55.8cmまでサイズ調整が可能です。

正面と右サイド、バックにはHAN-KUNオリジナルデザインが刺繍されており、高級感のあるデザインに仕上がっています。

【アイテム】

◆HAN-KUN 15th ANNIV.×NEW ERA(R) 9FORTY(TM) A-Frame CAP

価格:6,800円

◆HAN-KUN 15th ANNIV.×NEW ERA(R) Oversized Sweat Crew Neck

価格:9,800円

size:M/L/XL

※All Tax in

【販売期間】2024年12月27日(金)12:00〜

※在庫がなくなり次第終了

【受付サイト】TVAM Store「HAN-KUN」

https://tvamstore.com/sp/shop.asp?cd=300

■ハンクン/HAN-KUN

湘南乃風のメンバーでもあり、レゲエ Dee Jayとしても活動するHAN-KUN。

メジャーデビュー15周年を記念して2024年4月7日(日)東京・日比谷野外大音楽堂・2024年4月20日(土)大阪・服部緑地野外音楽堂にて『HAN-KUN 15th ANNIVERSARY LIVE 〜A-RI-GA-TO〜』を開催し、2024年7月9日(火)には『「The REGGAE ORCHESTRA」HAN-KUN 15th Anniversary Special Live』を開催。

2024年11月8日(金)にはケツメイシのRYOJIをプロデューサー兼ヴォーカリストとして迎えた新曲「君となら・・・feat. RYOJI」をデジタルリリース。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 第15弾「NEW ERA(R)」とコラボ!HAN-KUN「15周年」 appeared first on Dtimes.