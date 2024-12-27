ÍèÇ¯¤ÏÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ªº£Ç¯ºÇÂç¤Î¡ÖÎø¤Î¸å²ù¡×£µ¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤Ó¡¢¤½¤Î°ìÇ¯¤ÎÎø°¦¤òÁí³ç¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢À¤¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡Öº£Ç¯¤ÎÎø°¦¤Ç¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡ÖÍèÇ¯¤ÏÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ªº£Ç¯ºÇÂç¤Î¡ØÎø¤Î¸å²ù¡Ù¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û°¦¾ð¤ò»î¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¡ÖÊÌ¤ì¤è¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÊÌ¤ì¤ë¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È
¡ÖÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Æ¡ØÊÌ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø¤½¤¦¤À¤Í¡Ù¤Ç¡¢¤É¤ì¤Û¤É¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤«¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¶î¤±°ú¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Î¡ÖÊÌ¤ì¤è¤¦¡×¤¬¾·¤¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÎø°¦¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÊÌ¤ì¡×¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¤è¤¦¤Ê°¼ê¤ÏÉõ°õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¸µ¥«¥ì¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢¶¯¤¬¤Ã¤Æ¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤ÐÉü±ï¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ø¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬ÇÏ¼¯¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸µ¥«¥ì¤ÎÁ°¤Ç°ÕÃÏ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸µ¥µ¥ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ºÆÅÙÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤³¤½¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö°ì²ó¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤ª´ê¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Æ¡¢¹¥¤¤Ç¤â¤Ê¤¤ÃË¤È¥¨¥Ã¥Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È
¡Ö¼«Ê¬¤ò°ÂÇä¤ê¤·¤Æ¤â²¿¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´ÊÃ±¤Ë¥ä¥ì¤ë¤È¸À¤¤¤Õ¤é¤µ¤ì¤Æ»¶¡¹¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Î¥ê¤ÇÅ¬Åö¤ÊÁê¼ê¤È´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢¤¢¤Þ¤êË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂ¿Âç¤Ç¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¡Ö·Ú¡¹¤·¤¯¥¨¥Ã¥Á¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¶á¤Å¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÉÝµ¤¤Å¤¤¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ÊÒÁÛ¤¤¤Î¥«¥ì¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¤ËÆó³Ø´ü¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îø¤Ë²²ÉÂ¤¹¤®¤¿¼«Ê¬¤ò²ù¤ä¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â»þ´Ö¤Ï¤É¤ó¤É¤ó²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤º¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤Þ¤À¥Þ¥·¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢°ìÇ¯¤Ç£µ¥¥í¤âÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È
¡Ö¡ØÌÀÆü¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë365Æü¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áé¤»¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤íÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÍýÁÛ¤ÎÂÎ·¿¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ÆÎø¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£Æü¤À¤±¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¿ÊÊâ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤³¤½¤ÏÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÇ»³Ì±»Ò¡Ë
¡Ú£±¡Û°¦¾ð¤ò»î¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¡ÖÊÌ¤ì¤è¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÊÌ¤ì¤ë¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È
¡ÖÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Æ¡ØÊÌ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø¤½¤¦¤À¤Í¡Ù¤Ç¡¢¤É¤ì¤Û¤É¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤«¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¶î¤±°ú¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Î¡ÖÊÌ¤ì¤è¤¦¡×¤¬¾·¤¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÎø°¦¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÊÌ¤ì¡×¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¤è¤¦¤Ê°¼ê¤ÏÉõ°õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤ÐÉü±ï¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ø¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬ÇÏ¼¯¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸µ¥«¥ì¤ÎÁ°¤Ç°ÕÃÏ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸µ¥µ¥ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ºÆÅÙÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤³¤½¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö°ì²ó¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤ª´ê¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Æ¡¢¹¥¤¤Ç¤â¤Ê¤¤ÃË¤È¥¨¥Ã¥Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È
¡Ö¼«Ê¬¤ò°ÂÇä¤ê¤·¤Æ¤â²¿¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´ÊÃ±¤Ë¥ä¥ì¤ë¤È¸À¤¤¤Õ¤é¤µ¤ì¤Æ»¶¡¹¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Î¥ê¤ÇÅ¬Åö¤ÊÁê¼ê¤È´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢¤¢¤Þ¤êË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂ¿Âç¤Ç¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¡Ö·Ú¡¹¤·¤¯¥¨¥Ã¥Á¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¶á¤Å¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÉÝµ¤¤Å¤¤¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ÊÒÁÛ¤¤¤Î¥«¥ì¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¤ËÆó³Ø´ü¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îø¤Ë²²ÉÂ¤¹¤®¤¿¼«Ê¬¤ò²ù¤ä¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â»þ´Ö¤Ï¤É¤ó¤É¤ó²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤º¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤Þ¤À¥Þ¥·¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢°ìÇ¯¤Ç£µ¥¥í¤âÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È
¡Ö¡ØÌÀÆü¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë365Æü¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áé¤»¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤íÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÍýÁÛ¤ÎÂÎ·¿¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ÆÎø¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£Æü¤À¤±¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¿ÊÊâ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤³¤½¤ÏÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÇ»³Ì±»Ò¡Ë