¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì70Âå½÷À»àË´ JR½ÂÃ«±Ø¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ
¡¡JR½ÂÃ«±Ø¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡26Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«±Ø¶á¤¯¤ÎµÜ±×ºä²¼¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÒ¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤¬º¸ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢JR½ÂÃ«±ØÊýÌÌ¤«¤é²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤ò¤Ï¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿±§°æË§ÏÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê73¡Ë¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿®¹æ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë