The Registerは12月24日(現地時間)、「Microsoft Edge takes a victory lap with usage stats for 2024 • The Register」において、Microsoft Edgeの戦略に否定的な見解を述べた。視点をずらした高い自己評価を非難し、ユーザー満足度の向上を目指すべきだと訴えている。Microsoft Edge takes a victory lap with usage stats for 2024 • The Register