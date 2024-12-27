ÆüËÜ¸ìÇÛÎó¤Ë²óµ¢¡¢FMVÀ½¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖFMV Mobile Keyboard¡×¡Ú2024Ç¯¥³¥ìÇã¤Ã¤¿¡ª¡Û
2024Ç¯¤â¿§¡¹¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¡¢¥«¥á¥é¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢É®¼Ô¤¬ÉáÃÊ¤«¤é¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¿·À½ÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÇòÊª²ÈÅÅ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ë¤È¡Ö·ë¹½Çã¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂ¿¡¹Çã¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë²Á³Ê¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Î¡¼¥ÈPC¡£¤Ç¤â¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤òÇã¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÊý¤³¤½É®¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ëµó¤²¤¿¤¤¤Î¤ÏPC¸þ¤±¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖFMV Mobile Keyboard¡×¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ëµó¤²¤¿¤¤¡¢FMV Mobile Keyboard
LIFEBOOK¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉôÊ¬¤À¤±¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à
µ¤ÉÕ¤±¤Ð20Ç¯¶á¤¯US±Ñ¸ìÇÛÎó¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿§¡¹¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÆüËÜ¸ìÇÛÎó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë½ÐÌá¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤3Ç¯Ëè¤Ë¥Î¡¼¥ÈPC¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éº£Ç¯¤¬Çã¤¤´¹¤¨¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤½¤·¤ÆUS±Ñ¸ìÇÛÎó¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÁª¤Ù¤ë¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎÃæ¤«¤éÇã¤¤ÂØ¤¨Àè¤òÃµ¤¹¤Î¤¬¾ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòº£¤Î°ÙÂØ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¤É¤ì¤âÅö½éÍ½»»¤òÂçÉý¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
Á°¡¹¤«¤é¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬ÆüËÜ¸ìÇÛÎó¤À¤«¤éÁª¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦PC¤ÏÂ¿¤¯¡¢µÕ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡ÖUS±Ñ¸ìÇÛÎó¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É®¼Ô¤¬Çã¤¨¤ëPC¤ÏÁý¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ç¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ìÇÛÎó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Î¡¼¥ÈPC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«Âð¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ç¤â±Ñ¸ìÇÛÎó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤òÆüËÜ¸ìÇÛÎó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ç¤âÆüËÜ¸ìÇÛÎó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¥Î¡¼¥ÈPCÁª¤Ó¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ç»È¤¦ÆüËÜ¸ìÇÛÎó¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÁª¤Ó¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡ÖFMV Mobile Keyboard¡×¤Ç¤¹¡£
¼Â¤ÏÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¥Î¡¼¥ÈPC¤âÆ±¼Ò¤Î¡ÖFMV LIFEBOOK UH¡×¤Ç¡¢º£²ó¹ØÆþ¤·¤¿FMV Mobile Keyboard¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡ÖFMV LIFEBOOK¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉôÊ¬¤À¤±¤ò¡¢Â¾¤ÎPC¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ä¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤â¤¢¤ê¡Ö¥Î¡¼¥ÈPC¤«¤é¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉô¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡×¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ
¥¡¼¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤äÂÇ¸°´¶¤Ï¥Î¡¼¥ÈPC¤½¤Î¤â¤Î¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
FMV Mobile Keyboard¼«ÂÎ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÇö·¿¤Ç¤¹
¥Î¡¼¥ÈPC¤È´°Á´¤ËÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤¬»È¤¨¤ë¡ª
»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ËThinkPad¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡ÖThinkPad TrackPoint Keyboard¡×¤ò¡¢MacBook¥·¥ê¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡ÖMagic Keyboard¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸ÇÛÎó¡¢ÂÇ¸°´¶¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ç»È¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
FMV Mobile Keyboard¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ä¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤ÉÊÌ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤·¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤â¥Î¡¼¥ÈPC¤È´°Á´¤ËÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¡¼¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤â¤Û¤Ü¥Î¡¼¥ÈPCÆ±ÍÍ¤Î¿¼¤µ¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÇ¸°´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆ±¤¸¤¹¤®¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢µ©¤ËFMV Mobile Keyboard¤òÂà¤±¤ÆÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¥Î¡¼¥ÈPC¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Î²èÌÌ¤ËÊ¸»ú¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¡©¡×¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
FMV Mobile Keyboard¼«ÂÎ¤Ï¤«¤Ê¤êÇö·¿¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½¤Ê¤É¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ»È¤¦¤ÈËÜÅö¤ËÇö·¿¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À½ÉÊÌ¾¤Ë¡ÖMobile¡×¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤ÎÇö¤µ¡¦¹â¤µ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Âð¤Ç»È¤¦¤Ë¤ÏÇö¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÊ¿¤¿¤¹¤®¤ë¡×¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅ¬Åö¤Ê¥Î¡¼¥ÈPCÍÑ¤Î¥¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹â¤µ¤ò¤Ä¤±¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿µ¤¤Ë°Õ³°¤ÈÊØÍø¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÍÀþ¤ÈÌµÀþ¡ÊBluetooth¡Ë¤Î2¼ïÎà¤ÎÀÜÂ³ÊýË¡¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ÉáÃÊ¤ÏÍÀþ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ©¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤ÉÊÌ¤Îµ¡´ï¤Ë·Ò¤¤¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤ÏBluetooth¤Ç·Ò¤¤¤À¤ê¡¢Å¬Åö¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÊÌPC¤È¤âÍÀþÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Bluetooth¤ÎÀÜÂ³Àè¤â3ÂæÅÐÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤â°ìÂÎ²½¤·¤¿À½ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤µ¤¨·Ò¤²¤Ð¥Þ¥¦¥¹¤ò·Ò¤°¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤Î¤â¥ì¥Ó¥å¡¼»þ¤Ë¤«¤Ê¤êÊØÍø¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¡¼¥È¥Ã¥×¤Î±ø¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£1Ç¯¼å»È¤Ã¤Æ¤¤Æ±ø¤ì¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢¿¡¤±¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤·¡¢¥¡¼¤Î°õ»ú¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¥¡¼¥È¥Ã¥×¤ÎÂÑµ×À¼«ÂÎ¤Ï¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍÀþÀÜÂ³¤ÈBluetooth¤Ç¤ÎÌµÀþÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥È¥Ã¥×¤Î±ø¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¡¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤ÇÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¸ìÇÛÎó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÇ¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1½µ´Ö¤â»È¤¨¤Ð°Õ³°¤È´·¤ì¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¸ìÇÛÎó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤æ¤¨¤ËÁý¤¨¤ë¥¡¼¡ÊÌµÊÑ´¹¥¡¼¤Ê¤É¡Ë¤Ë¥¡¼¥Þ¥Ã¥×¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¤ò»È¤¤¿§¡¹¤ÊÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤âÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âPC¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÁàºî¤Ç³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤ÏÂÑµ×À¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤í²õ¤ì¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦2ËçÌÜ¡¢3ËçÌÜ¤È¥¹¥È¥Ã¥¯¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂ¿¡¹Çã¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë²Á³Ê¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Î¡¼¥ÈPC¡£¤Ç¤â¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤òÇã¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÊý¤³¤½É®¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ëµó¤²¤¿¤¤¤Î¤ÏPC¸þ¤±¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖFMV Mobile Keyboard¡×¤Ç¤¹¡£
LIFEBOOK¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉôÊ¬¤À¤±¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à
µ¤ÉÕ¤±¤Ð20Ç¯¶á¤¯US±Ñ¸ìÇÛÎó¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿§¡¹¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÆüËÜ¸ìÇÛÎó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë½ÐÌá¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤3Ç¯Ëè¤Ë¥Î¡¼¥ÈPC¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éº£Ç¯¤¬Çã¤¤´¹¤¨¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤½¤·¤ÆUS±Ñ¸ìÇÛÎó¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÁª¤Ù¤ë¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎÃæ¤«¤éÇã¤¤ÂØ¤¨Àè¤òÃµ¤¹¤Î¤¬¾ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòº£¤Î°ÙÂØ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¤É¤ì¤âÅö½éÍ½»»¤òÂçÉý¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
Á°¡¹¤«¤é¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬ÆüËÜ¸ìÇÛÎó¤À¤«¤éÁª¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦PC¤ÏÂ¿¤¯¡¢µÕ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡ÖUS±Ñ¸ìÇÛÎó¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É®¼Ô¤¬Çã¤¨¤ëPC¤ÏÁý¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ç¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ìÇÛÎó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Î¡¼¥ÈPC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«Âð¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ç¤â±Ñ¸ìÇÛÎó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤òÆüËÜ¸ìÇÛÎó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ç¤âÆüËÜ¸ìÇÛÎó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¥Î¡¼¥ÈPCÁª¤Ó¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ç»È¤¦ÆüËÜ¸ìÇÛÎó¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÁª¤Ó¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡ÖFMV Mobile Keyboard¡×¤Ç¤¹¡£
¼Â¤ÏÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¥Î¡¼¥ÈPC¤âÆ±¼Ò¤Î¡ÖFMV LIFEBOOK UH¡×¤Ç¡¢º£²ó¹ØÆþ¤·¤¿FMV Mobile Keyboard¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡ÖFMV LIFEBOOK¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉôÊ¬¤À¤±¤ò¡¢Â¾¤ÎPC¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ä¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤â¤¢¤ê¡Ö¥Î¡¼¥ÈPC¤«¤é¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉô¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡×¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ
¥¡¼¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤äÂÇ¸°´¶¤Ï¥Î¡¼¥ÈPC¤½¤Î¤â¤Î¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
FMV Mobile Keyboard¼«ÂÎ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÇö·¿¤Ç¤¹
¥Î¡¼¥ÈPC¤È´°Á´¤ËÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤¬»È¤¨¤ë¡ª
»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ËThinkPad¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡ÖThinkPad TrackPoint Keyboard¡×¤ò¡¢MacBook¥·¥ê¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡ÖMagic Keyboard¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸ÇÛÎó¡¢ÂÇ¸°´¶¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ç»È¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
FMV Mobile Keyboard¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ä¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤ÉÊÌ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤·¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤â¥Î¡¼¥ÈPC¤È´°Á´¤ËÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¡¼¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤â¤Û¤Ü¥Î¡¼¥ÈPCÆ±ÍÍ¤Î¿¼¤µ¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÇ¸°´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆ±¤¸¤¹¤®¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢µ©¤ËFMV Mobile Keyboard¤òÂà¤±¤ÆÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¥Î¡¼¥ÈPC¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Î²èÌÌ¤ËÊ¸»ú¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¡©¡×¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
FMV Mobile Keyboard¼«ÂÎ¤Ï¤«¤Ê¤êÇö·¿¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½¤Ê¤É¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ»È¤¦¤ÈËÜÅö¤ËÇö·¿¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À½ÉÊÌ¾¤Ë¡ÖMobile¡×¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤ÎÇö¤µ¡¦¹â¤µ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Âð¤Ç»È¤¦¤Ë¤ÏÇö¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÊ¿¤¿¤¹¤®¤ë¡×¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅ¬Åö¤Ê¥Î¡¼¥ÈPCÍÑ¤Î¥¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹â¤µ¤ò¤Ä¤±¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿µ¤¤Ë°Õ³°¤ÈÊØÍø¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÍÀþ¤ÈÌµÀþ¡ÊBluetooth¡Ë¤Î2¼ïÎà¤ÎÀÜÂ³ÊýË¡¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ÉáÃÊ¤ÏÍÀþ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ©¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤ÉÊÌ¤Îµ¡´ï¤Ë·Ò¤¤¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤ÏBluetooth¤Ç·Ò¤¤¤À¤ê¡¢Å¬Åö¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÊÌPC¤È¤âÍÀþÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Bluetooth¤ÎÀÜÂ³Àè¤â3ÂæÅÐÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤â°ìÂÎ²½¤·¤¿À½ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤µ¤¨·Ò¤²¤Ð¥Þ¥¦¥¹¤ò·Ò¤°¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤Î¤â¥ì¥Ó¥å¡¼»þ¤Ë¤«¤Ê¤êÊØÍø¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¡¼¥È¥Ã¥×¤Î±ø¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£1Ç¯¼å»È¤Ã¤Æ¤¤Æ±ø¤ì¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢¿¡¤±¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤·¡¢¥¡¼¤Î°õ»ú¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¥¡¼¥È¥Ã¥×¤ÎÂÑµ×À¼«ÂÎ¤Ï¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍÀþÀÜÂ³¤ÈBluetooth¤Ç¤ÎÌµÀþÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥È¥Ã¥×¤Î±ø¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¡¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤ÇÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¸ìÇÛÎó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÇ¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1½µ´Ö¤â»È¤¨¤Ð°Õ³°¤È´·¤ì¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¸ìÇÛÎó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤æ¤¨¤ËÁý¤¨¤ë¥¡¼¡ÊÌµÊÑ´¹¥¡¼¤Ê¤É¡Ë¤Ë¥¡¼¥Þ¥Ã¥×¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¤ò»È¤¤¿§¡¹¤ÊÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤âÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âPC¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÁàºî¤Ç³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤ÏÂÑµ×À¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤í²õ¤ì¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦2ËçÌÜ¡¢3ËçÌÜ¤È¥¹¥È¥Ã¥¯¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£