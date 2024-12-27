¡Ç25Ç¯¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÍ½´¶¡Ä¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¶âÈ±¥â¥Ç¥ë¡í¤æ¤á¤Ý¤Æ¡í¤òÆîÀÄ»³¤ÇÈ¯¸«¡¡¥¹¥Þ¥Û»£±ÆÌ´Ãæ»Ñ
¡Ç25Ç¯ÃíÌÜ¤Î¡È¤æ¤á¤Ý¤Æ¡É¤Ã¤Æ¡©
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡È¥®¥ã¥ë¡É¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤ä¡¢¡È¤æ¤¤Ý¤è¡É¤³¤ÈÌÚÂ¼Í´õ¡Ê28¡Ë¤Ê¤É¡¢¥®¥ã¥ë½Ð¿È¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ç24Ç¯¤Ï¡¢¡È¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡É¤³¤È¸ÅÀîÍ¥Æà¡Ê23¡Ë¤¬Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ç25Ç¯¤ÏÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ö¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¥®¥ã¥ë¤Î¥ë¡¼¥ê¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡È¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡É¤³¤ÈÂçÌÚÈþÎ¤°¡¡Ê22¡Ë¤Ç¤¹¡£¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤â¤¹¤Ç¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¤ª¥Ð¥«È¯¸À¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ø¤¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡È¤æ¤á¤Ý¤Æ¡É¤³¤ÈÀîÃ¼·ë°¦¡Ê20¡Ë¤Ç¤¹¡£¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¶âÈ±¤Î¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤â¶È³¦¤Ç¤Ï¥®¥ã¥ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡×¡ÊÌ±Êü¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¤½¤ó¤Ê¡È¤æ¤á¤Ý¤Æ¡É¤òÉ½»²Æ»¸òº¹ÅÀ¤Î¶á¤¯¡Ê¹Á¶è¡¦Åìµþ¡Ë¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï11·î²¼½Ü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯Âå¤Î½÷À¤È£²¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤æ¤á¤Ý¤Æ¤Ï¡¢¶âÈ±¥Ø¥¢¤ËµíÊÁ¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢»þÀÞ¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¤â¤¦£±¿Í¤Î½÷À¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¡£¿ÈÄ¹164cm¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä¤æ¤á¤Ý¤Æ¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥µ¥Þ¤Ë¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤ÎÄÌ¹Ô¿Í¤âÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ½Ð¤¿¤¤¤è¡×
¡Ö¤æ¤á¤Ý¤Æ¤Ï¡¢¡Ç19Ç¯¤Ë°ìÈÌ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¥Æ¥£¡¼¥ó»¨»ï¡ØPopteen¡Ù¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¥¢¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØMAGICOUR¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó½÷À¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡Ç21Ç¯¤Ë¡ØÄ¶ÌµÅ¨¥¯¥é¥¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ½é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ç22Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¡ÊÂçºåÄ«ÆüÊüÁ÷¡¦ABCÊüÁ÷¡Ë¤Î¤ª¤ÏÄ«¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£
¸ÀÍÕ¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¥È¥¬¥Ã¤¿È¯¸À¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µþÅÔ½Ð¿È¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÈà½÷¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
£²Ç¯Á°¤Ë¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô243Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ëYouTube¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡Ù¤Î¹±Îã´ë²è¡ØÂè£³²ó¸ý·ö²ÞºÇ¶¯½÷»Ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤æ¤á¤Ý¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê49¡Ë¤È¤Î¸ý·ö²Þ¤Ë°µ¾¡¡£¼«Ê¬¤è¤êÀè¤Ë¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿º´µ×´Ö»á¤ËÂÐ¤·¡¢
¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ½Ð¤¿¤¤¤è¡£¤Ê¤ó¤ÇÎ¢Êý¤Î¤ªÁ°¤¬½Ð¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×
¤È¸ý·â¡£´°ÇÔ¤·¤¿º´µ×´Ö»á¤«¤é¡Ö²¶¤Ï¤ªÁ°¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ð¥«´ò¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤À¡¢¤½¤Î´ê¤¤¤Ï²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ç25Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù¤Î½Ð±é¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯À£Á°¤Î¤æ¤á¤Ý¤Æ¤ËÍ×ÃíÌÜ¤À¡ª