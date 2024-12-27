¶¶²¼Å°»á¡Ö¸¡»¡¤Ï¹ñÌ±Áê¼ê¤Ë¤Ï´ù¤òÃ¡¤¤¤¿¤êÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê55¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£µì°ÂÇÜÇÉµÄ°÷¤Î¿³ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿25Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë»²±¡À¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤Ç¡¢ÀÐ°æÀµ¹°»á¤¬¡¢ÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ôÈÎÇä¥Î¥ë¥ÞÄ¶²áÊ¬¤Î´ÔÎ®»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÉÈ¶¤«¤é¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ö¶¯¤¤»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»öÌ³½êÃ´Åö¼Ô¤ÏÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤ËÄñ¿¨¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÄñ¹³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£ÀÐ°æ»á¤¬»öÌ³½êÃ´Åö¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤ËÆþ²ñ¤·¤¿2015Ç¯¤ÎÇÉÈ¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼³«ºÅ¸å¡¢ÇÉÈ¶»öÌ³¶É¤«¤éÉÔµºÜ¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤¬¡Ö¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄñ¹³¤·¤¿¤¬¡¢ÇÉÈ¶Â¦¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£´ÔÎ®»ñ¶â¤Ï¡¢ÀìÍÑ¸ýºÂ¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÎ¢¶âÉÔµºÜ¡Ø¶¯¤¤»Ø¼¨¤¢¤Ã¤¿¡Ù¡¡µì°ÂÇÜÇÉµÄ°÷¤¬ÊÛÌÀ¡¢»²±¡À¯ÎÑ¿³¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¸å°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬¡Ø´ÔÉÕ¤ò»ß¤á¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÉÔµºÜ¤ò»ß¤á¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ä¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤½¤Î¸å¤ÎºÆ³«¤Ï¡ØÉÔµºÜ¤ÎºÆ³«¡Ù¡£´°Á´¤ËË¡°ãÈ¿¡£¸¡»¡¤ÎÁÜºº¤âÅÞ¤ÎÄ´ºº¤âÉÔ½½Ê¬¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Ö¸¡»¡¤Ï¹ñÌ±Áê¼ê¤Ë¤Ï´ù¤òÃ¡¤¤¤¿¤êÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ä¤«¤é¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤È»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£