£±£±·î¤Î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡¢£³¤«·î¤Ö¤êÄã²¼¡Äºß¸ËÄ´À°¤¬°ì½ä¤Ç£±£²·î¤È£±·î¤ÏÁý»º¤Î¸«¹þ¤ß
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬£²£·ÆüÈ¯É½¤·¤¿£±£±·î¤Î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê£²£°£²£°Ç¯¡á£±£°£°¡¢µ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ï¡¢Á°·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ£²¡¦£³¡óÄã¤¤£±£°£±¡¦£·¤È¤Ê¤ê¡¢£³¤«·î¤Ö¤ê¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
¡¡À¸»ºÍÑµ¡³£¤ä¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ¸»º¤¬¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´£±£µ¶È¼ï¤Î¤¦¤Á£±£±¶È¼ï¤¬Äã²¼¤·¤¿¡£È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ê¤É¤ÎÀ¸»ºÍÑµ¡³£¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤äÂæÏÑ¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¡¢£¹¡¦£±¡óÄã²¼¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Î³¤³°Í¢½Ð¤¬¸º¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¾®·¿¾èÍÑ¼Ö¤Î°ìÉô¼Ö¼ï¤ÇÀ¸»ºÄä»ß¤¬¤¢¤ê¡¢£´¡¦£³¡ó¸º¤Ã¤¿¡£Á°·î¤ËÂç·¿°Æ·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¶âÂ°À½ÉÊ¤Ï¡¢£µ¡¦£·¡ó¤ÎÈ¿Æ°¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¸µ¤Ç¤Ï¡¢ºß¸ËÄ´À°¤¬°ì½ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£²·î¤ÈÍèÇ¯£±·î¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤ÇÁý»º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðÄ´È½ÃÇ¤Ï¡ÖÀ¸»º¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¡×¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£·Ð»º¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Ê¤ÉÍ¢½ÐÀè¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£