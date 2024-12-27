¥Á¥ç¥³¥×¥éÄ¹ÅÄ¡¢M-1·è¾¡¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤â¡ÈÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÉÃíÌÜ¥³¥ó¥Ó¤È¤Ï¡©¡Ö¥¬¥Ã¤È¿¤Ó¤½¤¦¡×
12·î25Æü¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ÊÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¦¾¾Èø½Ù¡Ë¤¬¼«¿È¤é¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£22Æü¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¥Á¥ç¥³¥×¥éÄ¹ÅÄ¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÁÔÂç¤Ê¡ÈºÇ½ªÌÜÉ¸¡É¤È¤Ï¡©¡ÖÇÑ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×
Æ°²èËÁÆ¬¡¢Ä¹ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¡¡ØM-1¡Ù¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¾¾Èø¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¤µ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Î¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤Þ¤È¤â¤ËÃý¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤â¤¦¡Á¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Ê¤ó¤Æ²¿Ç¯¸åÇÚ¤è¡©¡×¤È¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ê¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö½éÅÐ¾ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¥¨¡¼¥¹¡¦»û²È¡Ë¤È¥¨¥Ð¡¼¥¹¡Êº´¡¹ÌÚÎ´»Ë¡¦Ä®ÅÄÏÂ¼ù¡Ë¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤ó¤À¤Í¡£¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¥¨¥Ð¡¼¥¹¤È¤«Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ä¤ó¡×¤ÈÂ¾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¡Ø¥Ä¥®¥¯¥ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç1²ó¡¢¿³ºº°÷¤ä¤é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¥¨¥Ð¡¼¥¹¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ°ã¤Ã¤¿¡£»Å¾å¤¬¤êÊý¤¬¡×¤È¡¢º£Ç¯6·î¤Ë·è¾¡Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢º£¸å³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë·Ý¿Í¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ø¥Ä¥®¥¯¥ë·Ý¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¤Ç¤Î¥¨¥Ð¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢Ä¹ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿Ê¬¤³¤Ã¤«¤é¹Ô¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤À¤«¤éÍèÇ¯¤Î¡ØM-1¡Ù³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¥¬¥Ã¤È¿¤Ó¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£