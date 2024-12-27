Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÂ¶â¸ýºÂ¤¬¡ÖÅà·ë¡×¤µ¤ì¤¿¤é¤â¤¦°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ö²óÉü¡×¤·¤¿¤é¤Þ¤¿°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÂ¶â¸ýºÂ¤¬¡ÖÅà·ë¡×¤µ¤ì¤¿¤é¤â¤¦°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
ÍÂ¶â¸ýºÂ¤Ï¸Ä¿Í¤Î»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÍÂ¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆËÜ¿Í¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÍÂ¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¡ÖÅà·ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¶ä¹Ô¶¨²ñ¤Ï¡¢²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë³Æ¶ä¹Ô¤¬¶âÍ»¼è°ú¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ä¼Ò²ñÊ¡»ã´Ø·¸µ¡´Ø¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëºÝ¤Î»²¹Í¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö¶âÍ»¼è°ú¤ÎÂåÍýÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ª¤è¤Ó¶ä¹Ô¤ÈÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã´Ø·¸µ¡´ØÅù¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡Ê¸øÉ½ÈÇ¡Ë¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÇ§ÃÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¸ÜµÒËÜ¿Í¤È¤Î¼è°ú¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇ§ÃÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤·¤¿ËÜ¿Í¤È¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÜµÒËÜ¿Í¤Îºâ»ºÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¿ÆÂ²Åù¤ËÀ®Ç¯¸å¸«À©ÅÙÅù¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¤¹¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¾åµ¤Î¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ê¤É¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÇ§ÃÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¸ÜµÒËÜ¿Í¤È¤Î¶âÍ»¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤ÏËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¶¨²ñ¤Ï¡ÖÍÂ¶â¼Ô¤´ËÜ¿Í¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ª¤±¤ëÍÂ¶â¤Î°ú½Ð¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ»ñÎÁ¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÍÂ¶â¼Ô¤´ËÜ¿Í¤ÎÀ¸³èÈñ¡¢Æþ±¡¤ä²ð¸î»ÜÀßÈñÍÑÅù¤Î¤¿¤á¤Ë»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤ªº¤¤ê¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ª¼è°ú¶ä¹ÔÁë¸ý¤Þ¤Ç¡¢¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÂ¶â¸ýºÂ¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÍÂ¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÍÂ¶â¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¶ä¹ÔÁë¸ý¤Ç¤´ÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ¿Í¤¬¡Ö²óÉü¡×¤·¤¿¤é¤Þ¤¿°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¤¿¤È¤¨Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤¬²óÉü¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿ÍÂ¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àè½Ò¤Î¡Ö¶âÍ»¼è°ú¤ÎÂåÍýÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ª¤è¤Ó¶ä¹Ô¤ÈÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã´Ø·¸µ¡´ØÅù¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡Ê¸øÉ½ÈÇ¡Ë¡×¤Ç¤â¡¢¡ÖÄÌ¾ï¼è°ú¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¶ä¹Ô¤Ç¤Î¹âÎð¸ÜµÒ¤È¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ËÇ§ÃÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡Ê¼è°ú¤ÎÍ¸úÀ¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¡Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¸½Âå¤Î°åÎÅ¤Ç¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Î´°¼£¡¦²óÉü¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê¿Ê¹Ô¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤ÎÍÂ¶â¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂåÍý¿Í¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶ä¹Ô¶¨²ñ¤ä¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§ÃÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¾ì¹ç¡¢À®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤È¤Ï¡¢È½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÊÊý¤ÎÊÝ¸î¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À©ÅÙ¤Ç¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿À®Ç¯¸å¸«¿Í¤¬ËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ·ÀÌó¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Î·ÀÌó¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
À®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖË¡Äê¸å¸«À©ÅÙ¡×¤È¡ÖÇ¤°Õ¸å¸«À©ÅÙ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¡Äê¸å¸«À©ÅÙ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ëÊý¤ò¡¢ºÛÈ½½ê¤¬ÁªÇ¤¤·¤¿¸å¸«¿Í¤Ê¤É¤¬»Ù±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Ç¤°Õ¸å¸«À©ÅÙ¤Ï¡¢¾Íè¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á·ë¤ó¤Ç¤ª¤¤¤¿Ç¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢Ç¤°Õ¸å¸«¿Í¤¬»Ù±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
Ë¡Äê¸å¸«À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¸å¸«¿Í¤òºÛÈ½½ê¤¬ÁªÇ¤¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ç¤°Õ¸å¸«À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¸å¸«¿Í¤òËÜ¿Í¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤¬²óÉü¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¤°Õ¸å¸«À©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤È¤á
°Ê¾å¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÂ¶â¸ýºÂ¤¬¡ÖÅà·ë¡×¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢ÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢ÍÂ¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¦¿ÆÂ²¤Ê¤É¤ËÀ®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¤¹
¡¦¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍÂ¶â¤¬°ú¤½Ð¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ê¶ä¹Ô¤Ë¤è¤êÂÐ±þ¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ë
ËÜ¿Í¤¬²óÉü¤·Ç§ÃÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÍÂ¶â¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ï²ÄÇ½¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ï¸½Âå¤Î°åÎÅ¤Ç¤Ï´°¼£¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤â¿Ê¹Ô¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ëÄøÅÙ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ºÆ¤ÓËÜ¿Í¼è°ú¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂåÍý¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ¿Í¤Îºâ»º¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤Î¤â¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜµ»ö¤¬¾¯¤·¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ¶ä¹Ô¶¨²ñ ¶âÍ»¼è°ú¤ÎÂåÍýÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ª¤è¤Ó¶ä¹Ô¤ÈÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã´Ø·¸µ¡´ØÅù¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡Ê¸øÉ½ÈÇ¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ¶ä¹Ô¶¨²ñ ÍÂ¶â¼Ô¤´ËÜ¿Í¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ª¤±¤ëÍÂ¶â¤Î°ú½Ð¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ»ñÎÁ
Ë¡Ì³¾ÊÌ±»ö¶É ¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ°Â¿´ À®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ À®Ç¯¸å¸«ÅÐµÀ©ÅÙ
¼¹É®¼Ô¡§ÃæÂ¼¾»Î
¿·ÅìÁî¹ç³«È¯³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¡£Ã£Æ£Ð(R)¡ÊÆüËÜ£Æ£Ð¶¨²ñÇ§Äê¡Ë¡¡ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¡¸øÇ§ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿ー¡¡¾åµé¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー