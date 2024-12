【P1Harmony（ピーワンハーモニー）】メンバーのプロフィールを徹底調査！独自の世界観が魅力！

「JUMP」は、2023年6月に発売された6th Mini Album「HARMONY : ALL IN」のタイトル曲。6th Mini Album「HARMONY : ALL IN」は、2022年7月発売の4th Mini Album 「HARMONY : ZERO IN」から3作に渡って展開された「HARMONY」シリーズ最後の作品です。シリーズを締めくくるアルバムとして、調和のとれた世界の完成を表しています。

2024年12月以降の最新活動情報をお届け♡

【2025/1/3(金)〜 19(日)】P1Harmony LIVE TOUR 「P1ustage H : UTOP1A」IN EUROPE

このツアーは、2024年4月から北米、アジアなどで開催された「P1ustage H : UTOP1A」の追加公演。年明け約2週間でヨーロッパの8都市をまわります。

公演詳細

ミラノ公演 公演日:2025年1月3日(金)会場:Fabrique 公演日:2025年1月3日(金)会場:Fabrique アムステルダム公演 公演日:2025年1月5日(日)会場:Turbinenhalle 1 公演日:2025年1月5日(日)会場:Turbinenhalle 1 ヘルシンキ公演 公演日:2025年1月8日(水)会場:Black Box 公演日:2025年1月8日(水)会場:Black Box ベルリン公演 公演日:2025年1月10日(金)会場:Uber Eats Music Hall 公演日:2025年1月10日(金)会場:Uber Eats Music Hall ロンドン公演 公演日:1月13日(木)会場:Troxy 公演日:1月13日(木)会場:Troxy パリ公演 公演日:2025年1月15日(水)会場:Arena Grand Paris 公演日:2025年1月15日(水)会場:Arena Grand Paris リスボン公演 公演日:2025年1月17日(金)会場:Lisboa Ao Vivo Sala Multiusos 公演日:2025年1月17日(金) ワルシャワ公演 公演日:2025年1月19日(日)会場:Atlas Arena 公演日:2025年1月19日(日)

▼さらに詳しい情報は公式SNSをチェック♡

▶P1Harmony JAPAN OFFICIAL WEBSITE:https://p1harmony.jp/

▶P1Harmony OFFICIAL WEBSITE:

https://fncent.com/P1Harmony/b/introduce/45597

▶P1Harmony OFFICIAL Instagram:

https://www.instagram.com/p1h_official/?locale=ja_JP

▶P1Harmony JAPAN OFFICIAL X:https://x.com/P1H_official_jp

▶P1Harmony Official YouTube Channel:

https://www.youtube.com/@P1Harmonyofficial

▶FNC Entertainment official YouTube:

https://www.youtube.com/@thefncofficial

▶P1Harmony LINE Official Account:

https://page.line.me/723qwmqk?openQrModal=true