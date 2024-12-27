¡Úµð¿Í¡Û¿ÍÅªÊä½þ¤ÇÂ¾µåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä
¡¡26Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éµð¿Í¤ØFA°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌé¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÃÈå¤ÏÁ°µåÃÄ¤ÎµìÇ¯Êð½ç¥é¥ó¥¯B¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÅªÊä½þ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£²áµî¤Ë¤âFAÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µð¿Í¤«¤é¿ÍÅªÊä½þ¤ÇÂ¾µåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡05Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀ¾Éð¤«¤éFA¤ÇËÅÄÀ¶¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿ÍÅªÊä½þÁª¼ê¤È¤·¤Æ99Ç¯¥ª¥Õ¤ËFA¤Ç¹Åç¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿¹¾Æ£ÃÒ¤¬À¾Éð¤Ø¡¢Íâ06Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤ÏFA¤Ç²£ÉÍ¤ÎÌçÁÒ·ò¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿ÍÅªÊä½þÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯99Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥À¥¤¥¨¡¼¤«¤éFA¤Çµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¹©Æ£¸ø¹¯¤¬²£ÉÍ¤Ë¡£FA¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Áª¼ê¤â¿ÍÅªÊä½þÁª¼ê¤ÇÂ¾µåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤â¿ÍÅªÊä½þ¤ÇÂ¾µåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£18Ç¯¥ª¥Õ¡¢¹Åç¤«¤éFA¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿´Ý²Â¹À¤Î¿ÍÅªÊä½þÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢11Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢12Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò³ÍÆÀ¤·12Ç¯¤«¤é¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ¤¬¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¡£Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀ¾Éð¤«¤éFA°ÜÀÒ¤·¤¿ÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¡¢¾å¸¶¹À¼£¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¸å¡¢µð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë·¯Î×¤·¤¿Æâ³¤Å¯Ìé¤âÀ¾Éð¤Ø¡£
¡¡¼ã¼êÁª¼ê¤Ç¤â14Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤éµð¿Í¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿ÁêÀîÎ¼Æó¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¡¢Åö»þ1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î±üÂ¼Å¸À¬¡¢13Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¹Åç¤«¤éµð¿Í¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿ÂçÃÝ´²¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ç2Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿°ì²¬Îµ»Ê¤¬¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÏFA¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¼ã¼ê¡¢¤«¤Ä¤ÆÃæ¿´¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ê¤É¤¬¿ÍÅªÊä½þ¤ÇÂ¾µåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥ª¥Õ¡¢¹ÃÈå¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤ÇÂ¾µåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Â¦¤¬¶âÁ¬Êä½þ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¢§ ¿ÍÅªÊä½þ¤ÇÂ¾µåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿µð¿Í¤ÎÁª¼ê
95Ç¯¥ª¥Õ¡§ÀîîµÃéµÁ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
01Ç¯¥ª¥Õ¡§Ê¿¾¾°ì¹¨¡ÊÃæÆü¡Ë
05Ç¯¥ª¥Õ¡§¾®ÅÄ¹¬Ê¿¡ÊÃæÆü¡Ë
05Ç¯¥ª¥Õ¡§¹¾Æ£ÃÒ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
06Ç¯¥ª¥Õ¡§¹©Æ£¸ø¹¯¡Ê²£ÉÍ¡Ë
11Ç¯¥ª¥Õ¡§Æ£°æ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë
13Ç¯¥ª¥Õ¡§°ì²¬Îµ»Ê¡Ê¹Åç¡Ë
13Ç¯¥ª¥Õ¡§ÏÆÃ«Î¼ÂÀ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
14Ç¯¥ª¥Õ¡§±üÂ¼Å¸À¬¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
16Ç¯¥ª¥Õ¡§Ê¿ÎÉ·ýÂÀÏº¡ÊDeNA¡Ë
17Ç¯¥ª¥Õ¡§¹âÌÚÍ¦¿Í¡ÊÀ¾Éð¡Ë
18Ç¯¥ª¥Õ¡§Æâ³¤Å¯Ìé¡ÊÀ¾Éð¡Ë
18Ç¯¥ª¥Õ¡§Ä¹Ìîµ×µÁ¡Ê¹Åç¡Ë
20Ç¯¥ª¥Õ¡§ÅÄÃæ½ÓÂÀ¡ÊDeNA¡Ë
¡¡¹ÃÈå¤ÏÁ°µåÃÄ¤ÎµìÇ¯Êð½ç¥é¥ó¥¯B¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÅªÊä½þ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£²áµî¤Ë¤âFAÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µð¿Í¤«¤é¿ÍÅªÊä½þ¤ÇÂ¾µåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡05Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀ¾Éð¤«¤éFA¤ÇËÅÄÀ¶¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿ÍÅªÊä½þÁª¼ê¤È¤·¤Æ99Ç¯¥ª¥Õ¤ËFA¤Ç¹Åç¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿¹¾Æ£ÃÒ¤¬À¾Éð¤Ø¡¢Íâ06Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤ÏFA¤Ç²£ÉÍ¤ÎÌçÁÒ·ò¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿ÍÅªÊä½þÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯99Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥À¥¤¥¨¡¼¤«¤éFA¤Çµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¹©Æ£¸ø¹¯¤¬²£ÉÍ¤Ë¡£FA¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Áª¼ê¤â¿ÍÅªÊä½þÁª¼ê¤ÇÂ¾µåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã¼êÁª¼ê¤Ç¤â14Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤éµð¿Í¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿ÁêÀîÎ¼Æó¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¡¢Åö»þ1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î±üÂ¼Å¸À¬¡¢13Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¹Åç¤«¤éµð¿Í¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿ÂçÃÝ´²¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ç2Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿°ì²¬Îµ»Ê¤¬¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÏFA¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¼ã¼ê¡¢¤«¤Ä¤ÆÃæ¿´¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ê¤É¤¬¿ÍÅªÊä½þ¤ÇÂ¾µåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥ª¥Õ¡¢¹ÃÈå¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤ÇÂ¾µåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Â¦¤¬¶âÁ¬Êä½þ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¢§ ¿ÍÅªÊä½þ¤ÇÂ¾µåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿µð¿Í¤ÎÁª¼ê
95Ç¯¥ª¥Õ¡§ÀîîµÃéµÁ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
01Ç¯¥ª¥Õ¡§Ê¿¾¾°ì¹¨¡ÊÃæÆü¡Ë
05Ç¯¥ª¥Õ¡§¾®ÅÄ¹¬Ê¿¡ÊÃæÆü¡Ë
05Ç¯¥ª¥Õ¡§¹¾Æ£ÃÒ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
06Ç¯¥ª¥Õ¡§¹©Æ£¸ø¹¯¡Ê²£ÉÍ¡Ë
11Ç¯¥ª¥Õ¡§Æ£°æ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë
13Ç¯¥ª¥Õ¡§°ì²¬Îµ»Ê¡Ê¹Åç¡Ë
13Ç¯¥ª¥Õ¡§ÏÆÃ«Î¼ÂÀ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
14Ç¯¥ª¥Õ¡§±üÂ¼Å¸À¬¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
16Ç¯¥ª¥Õ¡§Ê¿ÎÉ·ýÂÀÏº¡ÊDeNA¡Ë
17Ç¯¥ª¥Õ¡§¹âÌÚÍ¦¿Í¡ÊÀ¾Éð¡Ë
18Ç¯¥ª¥Õ¡§Æâ³¤Å¯Ìé¡ÊÀ¾Éð¡Ë
18Ç¯¥ª¥Õ¡§Ä¹Ìîµ×µÁ¡Ê¹Åç¡Ë
20Ç¯¥ª¥Õ¡§ÅÄÃæ½ÓÂÀ¡ÊDeNA¡Ë