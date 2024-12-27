STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿·¤·¤¤Ç¯¤Ë¤à¤±¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ÈËÌ³¤Æ»·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤ò´ê¤¤¡¢»¥ËÚ¤ÎËÌ³¤Æ»¿ÀµÜ¤ËÂç¶ÀÌß¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2024Ç¯12·î26Æü¡Ë

¤ª¤È¤Ê£·¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇËÌ³¤Æ»¿ÀµÜ¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤¿µðÂç¤Ê¶ÀÌß¡£

½Å¤µ¤Ï£±£²£°¥­¥í¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤ÁÊÆ¡Ö¤Ï¤¯¤Á¤ç¤¦¤â¤Á¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÊËÌ³¤Æ»¤â¤ÁÊÆÃÄÃÏÇÀ¶¨Ï¢Íí¶¨µÄ²ñ¡¡Â¼¾åÀ¶²ñÄ¹¡Ë¡Ö¡Ê¤â¤ÁÊÆ¤Î¡Ë¤Ç¤­¤Ï¡¢¤¯¤ºÊÆ¤Î¾¯¤Ê¤¤Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤À­¼Á¤ÎÌß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤Ìß¤¬¤Ç¤­¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤³¤È¤·¤ÎË­ºî¤Î¤ªÎé¤È¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÇÀÎÓ¿å»º¶È¤ä·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤òµ§´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£