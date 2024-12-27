ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê£²£·Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Ç¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡£²£¶Æü¸á¸å£¹»þ£´£°Ê¬º¢¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»ÔÅì½»µÈ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÕ¶á¤ËÂçÎÌ¤Î·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ­¤«¤é£±£±£°ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡½êÂô½ð°÷¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢£±³¬¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ë¡¢£²£°¡Á£³£°ºÐÂå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬Ìó£²»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ë¤Ï¿ÏÊª¤Ç¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸©·Ù¤ÏÃËÀ­¤¬»ö·ï¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤ä¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¸½¾ì¤ÏÀ¾ÉðÀþ½êÂô±Ø¤«¤éÆî¤ËÌó£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¡£¶á¤¯¤Ë½»¤à£³£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ­¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÊª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï½é¤á¤Æ¡£²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«ÉÔ°Â¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£