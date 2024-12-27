¹©¾ìÆâ¤Ç¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë¡Ä40ÂåÃËÀºî¶È°÷¤¬º¸Â¤Î¹üÀÞ¤Ê¤É¤Ç½Å½ý ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô
2024Ç¯12·î26Æü¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î»ôÎÁ¹©¾ì¤Ç¡¢40ÂåÃËÀ¤¬¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëºî¶È»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
26Æü¸á¸å0»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¿¿º½Ä®¤Î»ôÎÁ¹©¾ì¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢30Âå¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤¬²ÙÊª¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Á°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿40Âå¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿ºî¶È°÷¤Ï¡¢º¸Â¤Î³«Êü¹üÀÞ¤ÈÆ¬Éô¤ËÂ»½ý¤òÉé¤¦¤Ê¤É½Å½ý¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ºî¶È°÷¤ËÁ°ÊýÉÔÃí°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£