¡ÚÌ¡²è¡Û¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¸«¤Æ¤Ä¤¤¡Ä»Ò»ý¤Á¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬»Å»ö¤Î°Î¤¤¿Í¤ò¾è¤»¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë¤ä¤é¤«¤·¤¿¡È¼ºÇÔ¡É¤È¤Ï¡©¡ãºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ä
¡¡»Å»ö¤Ç¡Ö°Î¤¤¿Í¤¿¤Á¡×¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ºî¼Ô¡£±¿Å¾Ãæ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÉáÃÊ²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤Ë¤è¤¯¸À¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¡Ö°Î¤¤¿Í¤¿¤Á¡×¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡£
¡¡»Ò»ý¤Á¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤Ï¡¢Instagram¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é2Ëü3000°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÇú¾Ð¡×¡Ö¥®¥ê¥»¡¼¥Õ´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö»ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±óÊý¤Î²ñµÄ¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿
¡¡¤³¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î¡Ö¥°¥Ã¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Instagram¤ÇÌ¡²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºî¼Ô¤Î¥°¥Ã¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤µ¤ó¤Ï¡¢iPad¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ÀÎ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥í¥°ºî¶È¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÈ÷ËºÏ¿¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ì¡²è¤ÎÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ê¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¤È»×¤¤¡¢Ì¡²è¤ËÉÁ¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºî¼Ô¤Î¥°¥Ã¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤µ¤ó¤Ë¡¢¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¤³¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥°¥Ã¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤µ¤ó¡Ö¿¦¾ì¤ä¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¡¢¡Ø¼«Ê¬¤â²È¤Î´¶¤¸¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶¦´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Q.ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö°Î¤¤¿Í¤¿¤Á¡×¤È¥°¥Ã¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¥°¥Ã¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤µ¤ó¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤¤¤¦¤È¡¢¿¦¾ì¤Ç°ìÈÖ°Î¤¤¿Í¤È¡¢Æ±Åù¤Î³°Éô¤Î°Î¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£·è¤·¤Æ¡¢¼ºÎé¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×
Q.¤³¤Î¸å¡¢³§¤µ¤ó¤Ç²¿¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¥°¥Ã¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤µ¤ó¡Ö±óÊý¤Î²ñµÄ¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£2»þ´ÖÄøÅÙÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤É½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡×
Q.²È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ¼³Ý¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡£
¥°¥Ã¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤µ¤ó¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤¦¤ï¡¢¤¦¤ï¡¢¤¦¤ï¡Á¡Ê´À¡Ë¡Ù¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸½¼Â¤Î¼ÖÆâ¤Ï¥Ô¥ó¤È¶õµ¤¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë¡Ä¡×
Q.¤³¤Î¸å¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤«¤é¡¢²¿¤«¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥°¥Ã¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤µ¤ó¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡£³§¤µ¤ó¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ø¤Ü¡Á¡Ù¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢ÆÃ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ä¡×
Q.¤½¤Î¸å¡¢ÁÏºî³èÆ°¤ä¼è¤ê¾å¤²¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥°¥Ã¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤µ¤ó¡ÖÆÃ¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢Æü¾ï¤Ç¼«Ê¬¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.º£¸å¡¢¿·¤¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤ÁÏºî³èÆ°¤ä¡¢ÁÏºî°Ê³°¤Î³èÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥°¥Ã¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤µ¤ó¡ÖÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¡Ø»ä¤âÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ØÃ¯¤â¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÆÃÊÌÌ¡²è¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡Ù¤ò¡¢¡Ø¤¢¤¨¤Æ¡ÙÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×