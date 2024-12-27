¥·¥É¥Ë¡¼ ¡È¿¿²Æ¤Î¥Ó¡¼¥Á¡É¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
¡¡º½ÉÍ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¿Í¡¹¡£¥·¥É¥Ë¡¼¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Ï¿ôÀé¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤¬¥Ó¡¼¥Á¤ËµÍ¤á¤«¤±¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥·¥É¥Ë¡¼¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Î°µÅÝÅª¿Íº®¤ß
¡¡¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î¤³¤Î¸÷·Ê¡£¼Â¤Ï¤ªº×¤êÁû¤®¤ò¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥Ó¡¼¥Á¤Ç½Ë¤ª¤¦¤È¤¹¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ä®¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤äÀ¸³è¤Î¶ì¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤ØÃë¿©¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æº¤Æñ¤Ê»þ´ü¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤¬µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¡×¡Ê¥Õ¡¼¥É¥Ð¥ó¥¯¤ÎCEO¡Ë
¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë