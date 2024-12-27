°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¡°ÛÎã¤Î¶âÍË½Ð¶Ð¡¢¸áÁ°7»þ¤ËÅÐ¾ì¤·¡Ö¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¤À¤è¡£¶âÍËÆü¤À¤«¤é¡×¤³¤ì¤Ç7Ï¢¶Ð
¡¡TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê51¡Ë¤¬27Æü¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦20¡Ë¤Ë°ÛÎã¤Î¡È¶âÍË½Ð¶Ð¡É¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï·î¡ÁÌÚÍËÆü¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¹ï¤Ï7»þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸áÁ°7»þ¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡¿ù»³¿¿Ìé¥¢¥Ê¡¢¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢°Â½»¤µ¤ó¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤ó¡©¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¤À¤è¡£¶âÍËÆü¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¤¡¢7»þ¹±Îã¤Î¡Ö7»þ¤Î¤¦¤¿¡ªº£Æü¤â¤¤¤¤Æü¤Ë¡×¤ò²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÇÀ¸ÊüÁ÷7Ï¢¶Ð¡£21Æü¤Ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¡¢22Æü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÆ±¶É¥é¥¸¥ª¡Ö°Â½»¿Â°ìÏº¤ÎÆüÍËÅ·¹ñ¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¡¢23Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¡×¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£