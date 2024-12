アイドルグループ・日向坂46が25・26日の2日間、東京ドームにて『Happy Magical Tour 2024』ツアーファイナルを開催した。最終日の26日には、すでに卒業セレモニーを行った濱岸ひよりが、ライブ中盤でサプライズ登場。2年半前に立てなかった“約束の彼の地”を初めて踏みしめた。日向坂46は、2022年3月30日・31日に初めて夢だった東京ドーム公演を開催したが、当時濱岸は体調不良のため不参加となってしまい、再び東京ドームのステージに立つことを念願としていた。

すでに卒業セレモニーは行っていた濱岸だったが、あのときの“忘れ物”を取りに来たかのように再び日向坂46のステージに舞い戻り、かつて活動休止から復帰した際に披露された曲でもある「青春の馬」をパフォーマンス。センターの小坂菜緒との最後のペアダンスも披露し、その目には涙もあふれていた。曲が終わり、最後には「初めての東京ドーム最高でした!」と心からの叫びでステージをあとにした。濱岸が東京ドームに立つことを待ち望んでいたファンも多く、SNSでは「全おひさまが待ち望んでいた光景や…涙」「2年半ぶりの夢かないました」「ひよたん初めての東京ドームおめでとう!」「ひよたんが東京ドームに立ってる姿をこの目でしっかり見れてうれしかったし、最高のひよたんの涙でもらい泣きしたよ」などの反響が寄せられていた。■『Happy Magical Tour 2024』ツアーファイナル 東京ドームDAY2セットリストM1. 君はハニーデューM2. Am I ready?M3. 雨が降ったってM4. 真夜中の懺悔大会M5. ホントの時間M6. 夕陽DanceM7. ドレミソラシドM8. ってかM9. ブルーベリー&ラズベリーM10. My fansM11. キツネM12. アザトカワイイM13. One choiceM14. 青春の馬M15. 君しか勝たんM16. 誰よりも高く跳べ!2020M17. アディショナルタイムM18. 錆つかない剣を持て!M19. 見たことない魔物M20. 絶対的第六感【アンコール】EN1. HEY!OHISAMA!EN2. JOYFUL LOVEEN3. キュン【Wアンコール】WEN1.卒業写真だけが知ってる卒業写真だけが知ってる