¥À¥Ö¥ë¥Ä¥ê¡¼by¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìËÌÃ«¥ê¥¾¡¼¥È¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡ÁÅ·»È¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡Á¡×¤òÄó¶¡
¥À¥Ö¥ë¥Ä¥ê¡¼by¥Ò¥ë¥È¥ó²ÆìËÌÃ«¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡¢½é¤Î¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡ÁÅ·»È¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡Á¡×¤ò2025Ç¯1·î25Æü¤«¤é5·î12Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅÚµÙÆü¤È·îÍË¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¡ßÅ·»È¡ß¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Å·»È¤¬Éñ¤¦Å·¶õ¤Î¤ª¾ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¸©»ºÊ¿»ô¤¤Íñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤ò¸ü¤á¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤¤¤Á¤´¤ò½Å¤Í¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡ªìÔ¤ò¶Ë¤á¤¿¹ë²Ú¤Ê¶¦±é¡×¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¼«²ÈÀ½¤Î¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥ê¥Ö¥ì¥¹¥È¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥ê¥ó¥°¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤¤¤Á¤´¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¡¢¥Ð¥Ë¥é¤òÆþ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¿¥ë¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÂçÎ³¤ÎÀ¸¤¤¤Á¤´¤ò¤Î¤»¤¿¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯À¸¤¤¤Á¤´¤Î¥×¥Á¡ù¥¿¥ë¥È¡×¡¢¸©»º¤¿¤ó¤«¤ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¼¥ê¡¼¤ò¤¤¤Á¤´¥à¡¼¥¹¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤¤¤Á¤´¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö°ìÅ¦¤ß¤ÎºÎ¤ì¤¿¤Æ¤¤¤Á¤´¡×¡¢¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¼«²ÈÀ½¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡Ö¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×de¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡ª¡×¡¢¤¤¤Á¤´¤È¥ß¥ë¥¯¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡ù¤ä¤ß¤Ä¤¤¤¤Á¤´¤ß¤ë¤¯Ì£¡×¤Ê¤É12¼ïÎà¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È8¼ïÎà¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ò¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¹ÈÃã¤È¤È¤â¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¾ì½ê¤Ï2³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Þ¥Æ¥£¡¼¥é¡×¡£Äó¶¡»þ´Ö¤ÏÀµ¸á¤«¤é¸á¸å2»þÈ¾¤Þ¤Ç¡£ÎÁ¶â¤ÏÂç¿Í4,900±ß¡¢6ºÐ¤«¤é12ºÐ¤Þ¤Ç1,500±ß¡£ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡£