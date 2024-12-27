2025Ç¯¤ÏÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î½ÅÂç¤ÊÅ¾µ¡¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë
¡¡ÆüËÜ¤ÏÄ¹¤é¤¯¡Ö¶âÍø¤Î¤Ê¤¤¡×À¤³¦¤Ë¤¤¤¿¡£»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¤ËºÝ¤·¤Æ¤â¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë·úÀß¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤Û¤Ü¶âÍø¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉÍ¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£2013Ç¯°Ê¹ß¡¢¹ñ¤ÎÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤ÏÂçµ¬ÌÏ¶âÍ»´ËÏÂ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤ä¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤òÉâÍÈ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
³è¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤Ç¿·¤¿¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ê»ñ¶â¥Ë¡¼¥º¤ÏË³¤·¤¯¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¦µ¤¤Î¤¢¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó·Ð±Ä¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¹ñ¤Î»×ÏÇ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Â¿³Û¤Î¥Þ¥Í¡¼¤¬Î®Æþ¤·¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï»ñ¶â¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¿·¶½´ë¶È¤ËÎ®¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤òÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÎÅöºÂÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ëÂÎ¤¿¤é¤¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤òÍ«Î¸¤·¤¿ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÏÅöºÂÍÂ¶â¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø¤È¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¥Þ¥Í¡¼¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë´ÔÎ®¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤À¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Þ¥Í¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¥¼¥Í¥³¥ó¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤ËÎ®¤ì¡¢ÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï³è¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©w.mart1964¡¿¥¤¥á¡¼¥·゙¥Þ¡¼¥È
Ä¹¤é¤¯Â³¤¤¤¿Äã¶âÍøÀ¯ºö¤Î½ª·ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¶âÍø¤Î¤Ê¤¤¡×À¤³¦¤ÏÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÍÍ¡¹¤ÊÏÄ¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¶âÍøº¹¤Î¹¤¬¤ê¤ÏµÞ·ã¤Ê±ß°Â¤òÍ¶È¯¡¢¿©ÎÁ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤òÍ¢Æþ¤ËÍê¤ëÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¸³èÊª²Á¤Ï¾å¾º¡¢°ìÉô¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬³ô¼°¤äºÄ·ô¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ç¤µ¤é¤ËÉÙ¤òÃßÀÑ¤¹¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢°ìÈÌ½îÌ±¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ºÆ¤Ó¥Ç¥Õ¥ì¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Ï¤ä¶âÍø°ú¤²¼¤²¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡áÀ¯ºö¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤¿ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯2024Ç¯7·î¡¢À¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤òÈ¯É½¡£Ä¹¤é¤¯Â³¤¤¤¿Äã¶âÍøÀ¯ºö¤Î½ª·ë¤òÀë¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡2024Ç¯12·î¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥À¥¦²¼Íî¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤Î¤«¡¢°ú¾å¤²¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î¤·¤«¤ë¤Ù¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢À¯ºö¶âÍø¤Î°ú¾å¤²¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶âÍø¾å¾º¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¹ç¤¤¤È¤Ï
¡¡¤µ¤Æ¡¢¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤ËÌá¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ã¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¿ÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Ä¹¤é¤¯ÉÔÆ°»º¤È¶âÍ»¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶âÍø¤Ï¤È¤Æ¤â¶²¤í¤·¤¤Â¸ºß¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶âÍø¾å¾º¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÅê»ñÍø²ó¤ê¤¬3¡óÂæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅÔ¿´Êª·ï¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä´Ã£¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é´üÂÔÅê»ñÍø²ó¤ê¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ïÅê»ñÍø²ó¤ê¤ÎÁ±¤·°¤·¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¥ì¡¼¥È¤È¤Ê¤ëÀäÂÐ°ÂÁ´¤È¤¤¤¨¤ëÅê»ñÂÐ¾Ý¤ÎÍø²ó¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¹ñºÄ¥ì¡¼¥È¡Ê10Ç¯Êª¤Ê¤É¡Ë¤ò´ð½à¤ËÃÖ¤¯¡Ê¸½¾õ¤ÏÇ¯1.065¡ó¡Ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¤«¡Ê¤³¤ì¤ò¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤È¤¤¤¦¡Ë¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ¡¢Åê»ñÍø²ó¤ê¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡À¯ºö¶âÍø¤Ï¡¢Ã»´ü¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¡Ê¶ä¹Ô¤Ê¤É¤¬ÀßÄê¤¹¤ëºÇÍ¥¶ø¼è°úÀè¤ËÂÐ¤¹¤ë1Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÂß½ÐºÇÍ¥¶ø¥ì¡¼¥È¡Ë¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÄ´Ã£¥ì¡¼¥È¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï3¡óÂæÁ°È¾¤Ç¤âOK¤À¤Ã¤¿Åê»ñ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ò¾è¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤òÅê»ñ²È¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£Í×µá¤¹¤ë´üÂÔÅê»ñÍø²ó¤ê¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¹ØÆþ²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤«¡¢Êª·ï¤«¤éÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄÂÎÁ¼ýÆþ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÄÂÎÁ¤¬´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
¡¡¼Ò²ñ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÂÎÁ¤¬¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Êª·ï²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤é¤º¤Ë¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¤¿Åê»ñÍø²ó¤ê¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÄÂÎÁ¤¬´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Åê»ñÌÜÀþ¡Ê¶â³Û¡Ë¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤«¤é¤ÎÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£Âç´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÇ¯¼ý¤Ï¾å¤¬¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¿Í¼êÉÔÂ¤ÏÁ´¶È³¦¶¦ÄÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ë¶È¤ÏÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏµëÍ¿°ú¤¾å¤²¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼ÒÂð¤Ê¤ÉÊ¡Íø¸üÀ¸Èñ¤Î½¼¼Â¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄÂÎÁ¤Ïº£¸å¤Î¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÄÂÎÁ¤ò¤¿¤À¤Á¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¼ÚÃÏ¼Ú²ÈË¡¤Ï¡¢¼Ú¼êÂ¦¤ËÈó¾ï¤ËÍÍø¤ÊÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÄÂ¤Î°ú¾å¤²¤òÂç²È¤¬Í×µá¤·¤Æ¤â¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬¤³¤ì¤òµñÈÝ¡Ê¸½¾õ¤ÎÄÂÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¡Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Âç²ÈÂ¦¤ÏÄÂÎÁ°ú¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤òÄó¼¨¤·¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎÇ¼ÆÀ¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÃÍ¾å¤²¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÈÄÂ¾å¾º¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¯ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Æ¯¤¯¾ì½ê¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤
¡¡¤Þ¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸åÄÂÎÁ¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¿Í¡¹¤ÎÆ¯¤Êý¤¬ÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Àµ¡¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò½ªÂ©¸å¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÌá¤ë·¹¸þ¤ò¶¯¤á¤¿¤â¤Î¤Î°ìÉô¤Ç»Ä¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥ê¥â¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¶ÐÌ³¤òºÎÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Âç´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥¢¥ë¶ÐÌ³¤Ï½µ¤Ë1¡¢2²ó¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¿Í¤¬²È¤Ë½»¤à¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ø¥¤¥Ó¥¢¡ÊÀ¸³èÍÍ¼°¡Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¤¬É¬¤º¤·¤â¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¿Þ¤é¤º¤â¡¢ÁÔÂç¤Ê¼Ò²ñ¼Â¸³¤Î¤¦¤¨¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿±Æ¶Á¤Çºòº£¡¢ÅÔ¿´¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ç¤Ï¡¢·×²èÅö½é¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÂÎÁ¿å½à¤ËÅþÄìµÚ¤Ð¤Ì¾ò·ï¤Ç¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È·ÀÌó¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¹â³Û¤ÎÄÂÎÁ¾ò·ï¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ¤â¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È¤òÄ¹´ü´Ö¼õÂú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¼Á¤ÎÄÂÎÁ¤¬È¾³ÛÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤Þ¤Ç½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤À¡£
2025Ç¯¤ÏÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë
¡¡¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¿ÍÎà¤ÎÆ¯¤Êý¤Î¼çÎ®¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆìÊ¸»þÂå¤Ï¼íÎÄ¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤ÏÇÀ¹Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢»º¶È³×Ì¿¤Ç¹©¾ìÏ«Æ¯¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê»öÌ³¤ò¹Ô¤¦Æ¯¤Êý¤¬¼çÎ®¤ÎÃÏ°Ì¤òÆÀ¤¿¤Î¤ÏÀï¸å¤«¤é¤À¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥â¥Î¤òÀ½Â¤¤·¤Ê¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¬°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÆ¯¤Êý¤Ïº£¸å¡¢Â¿¤¯¤Î»öÌ³ºî¶È¤ÏÀ¸À®AI¤¬Âå¹Ô¤·¡¢¤³¤ì¤òÁà¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ï¡¼¥«¡¼¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ë»þÂå¤À¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤¤¤¦¥Ï¥³¤ËÂçÎÌ¤Î»öÌ³¥ï¡¼¥«¡¼¤ò¸Û¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤ÏÁáÈÕ¾Ã¤¨µî¤ë±¿Ì¿¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶ÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤µ¤ÆÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤È¤ê¤ï¤±¶âÍ»´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë2025Ç¯¤ÏÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£±ã¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ±ã¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±ã¤Î¸å¤ÎÏÍ¤Ó¤·¤µ¤¬°ìÁØ¿È¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÍý¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊËÒÌî ÃÎ¹°¡Ë