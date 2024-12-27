¡ØM¥¹¥Æ SUPER LIVE 2024¡Ù¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¡½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÈäÏª³Ú¶Ê°ìÍ÷
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2024¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦27Æü(17:00¡Á23:10)¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡£»þ´ÖÂÓÊÌ¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÈäÏª³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2024¡×¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¡û¢£17»þ¡Á
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡ÖTokyo Calling¡×
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÖAlpha¡×
BOYNEXTDOOR¡ÖEarth, Wind & Fire (Japanese Ver.)¡×
THE RAMPAGE¡Ö24karats GOLD GENESIS¡×
GENERATIONS¡Ö¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×
Travis Japan¡ÖBO$$Y¡×
Æü¸þºä46¡Ö·¯¤Ï¥Ï¥Ë¡¼¥Ç¥å¡¼¡×
Ý¯ºä46¡Ö²¿ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«?¡×
Kis-My-Ft2¡ÖCurtain call¡×
Saucy Dog¡Ö¤¯¤»¤²¡×
INI¡ÖWMDA (Where My Drums At)¡×
RIIZE¡ÖLucky¡×
¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡ÖËº¥ì¥Ê±´¡×
SixTONES¡Ö²»¿§¡×
¡û¢£18»þ¤´¤í¡Á
Awich¡ÖAre you serious?¡×
»°ÂåÌÜ J SOUL BROTERS¡ÖBaby don't cry¡×
SUPER BEAVER¡Ö¾®¤µ¤Ê³×Ì¿¡×
ÇµÌÚºä46¡ÖÊâÆ»¶¶¡×
¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡Ö¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ª¤¤¤Ç¤è¡×
JAEJOONG(¥¸¥§¥¸¥å¥ó)¡ÖDEPARTURES¡×(globe¥«¥Ð¡¼)
»°±ºÂçÃÎ¡Ö¿´Çï²»¡×
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ö¤á¤¯¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸ feat.ÅÄÅçµ®ÃË¡×¡Ö¶ä²Ï¤ÈÌÂÏ©¡×¡ÖÈþ¤·¤¯Ç³¤¨¤ë¿¹ feat.½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡ÊSUPER BEAVER¡Ë¡×¡ÖGood Morning¡Á¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ç¥¤¥¸¡¼ feat.aiko¡×
¡û¢£19»þ¤´¤í¡Á
²°Èæµ×ÃÎÆà¡õÈø¾å¾¾Ìé¡Ö¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤2¡×¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡ÁHow Far I¡Çll Go¡Á¡×¡Ö¥Ó¥è¥ó¥É ¡Á±Û¤¨¤Æ¤æ¤³¤¦¡Á¡×¡Ö²¶¤Î¤ª¤«¤²¤µ¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤µ! ¥Á¡¼¥Õ¡¼!¡×
¤¹¤º¤¤Þ¤æ¤ß¡ßÀ¶ÄÍ¿®Ìé¡Ö¥Ñ¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¥¢¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×
NiziU ¡ÖAlwayS¡×(Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¤È¥³¥é¥Ü)
SUPER EIGHT¡ÖÄ¶¡ç¥á¥É¥ì¡¼¡×¡Ö¥º¥Ã¥³¥±ÃËÆ»¡×¡ÖÌµÀÕÇ¤¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡ÖÁ°¸þ¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à!¡×¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é¹Ô¿Ê¶Ê¡×
King & Prince¡Ömoooove!!¡×
AI¡ÖNAKAMA¡×¡ÖStory¡×
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡×
¤æ¤º¡Öflowers¡×
FRUITS ZIPPER¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡ßDa-iCE¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×
ME:I¡ÖClick¡×
¡û¢£20»þ¤´¤í¡Á
Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¡×
ano¡Öµöº§¤Ã¤¤å¤ó¡×
aespa¡ÖSupernova¡×
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡Ö½÷¡¹¤·¤¯¤Æ 2024Î®¹Ô¸ìver.¡×
BE:FIRST¡ÖMasterplan¡×
Number_i¡ÖINZM (Hyper Band ver.)¡×
XG¡ÖWOKE UP¡×
MISAMO¡ÖNEW LOOK¡×
Vaundy¡ÖÉ÷¿À¡×¡Ö²ÖÀê¤¤¡×¡Ö²ø½Ã¤Î²Ö±´¡×
¡û¢£21»þ¤´¤í¡Á
NiziU¡ßME:I¡ßKAWAII LAB.(FRUITS ZIPPER¡¦CANDY TUNE¡¦SWEET STEADY¡¦CUTIE STREET)¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×(YOASOBI¥«¥Ð¡¼)
MY FIRST STORY¡ßHYDE¡ÖÌ´¸¸¡×
Omoinotake¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×
Da-iCE¡ÖI wonder¡×
ILLIT¡ÖMagnetic¡×
aiko¡ÖÁê»×Áê°¦¡×
B¾®Ä®¡ÖSHINING SONG¡×
Creepy Nuts¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×
Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×
¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡ÖÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤æ¤º¡Ö±É¸÷¤Î²Í¶¶¡×
¡û¢£22»þ¤´¤í¡Á
Kis-My-Ft2¡ßTravis Japan¡Ö¤é¤¤¤ª¤ó¥Ï¡¼¥È¡×(SMAP¥«¥Ð¡¼)
King & Prince¡ß¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÖLove so sweet¡×(Íò¥«¥Ð¡¼)
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¡×
MISAMO¡ÖIdentity¡×
Perfume¡ÖCosmic Treat¡×
Stray Kids¡ÖChk Chk Boom -Japanese ver.-¡×
Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥Ð¥«¥ó¥¹¡×
Snow Man¡ÖSBY¡×¡Ö¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È¡×
L'Arc¡Áen¡ÁCiel¡ÖHONEY¡×¡ÖYOU GOTTA RUN¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2024¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ç¯Ëö¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤È¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë½¸·ë¤·¡¢ÇòÇ®¤ÎÀ¸¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÂç·¿²»³Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡£¹ë²Ú60ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬º£Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØSUPER LIVE 2024¡Ù¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¤ä¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£µ®½Å±ÇÁüËþºÜ¤ÎÌ¾¾ìÌÌVTR¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤Î´ë²è&³Ú¶Ê¤À¤é¤±¤Î6»þ´ÖÄ¶À¸¥é¥¤¥Ö¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2024¡×¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¡û¢£17»þ¡Á
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡ÖTokyo Calling¡×
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÖAlpha¡×
BOYNEXTDOOR¡ÖEarth, Wind & Fire (Japanese Ver.)¡×
GENERATIONS¡Ö¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×
Travis Japan¡ÖBO$$Y¡×
Æü¸þºä46¡Ö·¯¤Ï¥Ï¥Ë¡¼¥Ç¥å¡¼¡×
Ý¯ºä46¡Ö²¿ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«?¡×
Kis-My-Ft2¡ÖCurtain call¡×
Saucy Dog¡Ö¤¯¤»¤²¡×
INI¡ÖWMDA (Where My Drums At)¡×
RIIZE¡ÖLucky¡×
¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡ÖËº¥ì¥Ê±´¡×
SixTONES¡Ö²»¿§¡×
¡û¢£18»þ¤´¤í¡Á
Awich¡ÖAre you serious?¡×
»°ÂåÌÜ J SOUL BROTERS¡ÖBaby don't cry¡×
SUPER BEAVER¡Ö¾®¤µ¤Ê³×Ì¿¡×
ÇµÌÚºä46¡ÖÊâÆ»¶¶¡×
¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡Ö¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ª¤¤¤Ç¤è¡×
JAEJOONG(¥¸¥§¥¸¥å¥ó)¡ÖDEPARTURES¡×(globe¥«¥Ð¡¼)
»°±ºÂçÃÎ¡Ö¿´Çï²»¡×
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ö¤á¤¯¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸ feat.ÅÄÅçµ®ÃË¡×¡Ö¶ä²Ï¤ÈÌÂÏ©¡×¡ÖÈþ¤·¤¯Ç³¤¨¤ë¿¹ feat.½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡ÊSUPER BEAVER¡Ë¡×¡ÖGood Morning¡Á¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ç¥¤¥¸¡¼ feat.aiko¡×
¡û¢£19»þ¤´¤í¡Á
²°Èæµ×ÃÎÆà¡õÈø¾å¾¾Ìé¡Ö¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤2¡×¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡ÁHow Far I¡Çll Go¡Á¡×¡Ö¥Ó¥è¥ó¥É ¡Á±Û¤¨¤Æ¤æ¤³¤¦¡Á¡×¡Ö²¶¤Î¤ª¤«¤²¤µ¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤µ! ¥Á¡¼¥Õ¡¼!¡×
¤¹¤º¤¤Þ¤æ¤ß¡ßÀ¶ÄÍ¿®Ìé¡Ö¥Ñ¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¥¢¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×
NiziU ¡ÖAlwayS¡×(Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¤È¥³¥é¥Ü)
SUPER EIGHT¡ÖÄ¶¡ç¥á¥É¥ì¡¼¡×¡Ö¥º¥Ã¥³¥±ÃËÆ»¡×¡ÖÌµÀÕÇ¤¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡ÖÁ°¸þ¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à!¡×¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é¹Ô¿Ê¶Ê¡×
King & Prince¡Ömoooove!!¡×
AI¡ÖNAKAMA¡×¡ÖStory¡×
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡×
¤æ¤º¡Öflowers¡×
FRUITS ZIPPER¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡ßDa-iCE¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×
ME:I¡ÖClick¡×
¡û¢£20»þ¤´¤í¡Á
Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¡×
ano¡Öµöº§¤Ã¤¤å¤ó¡×
aespa¡ÖSupernova¡×
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡Ö½÷¡¹¤·¤¯¤Æ 2024Î®¹Ô¸ìver.¡×
BE:FIRST¡ÖMasterplan¡×
Number_i¡ÖINZM (Hyper Band ver.)¡×
XG¡ÖWOKE UP¡×
MISAMO¡ÖNEW LOOK¡×
Vaundy¡ÖÉ÷¿À¡×¡Ö²ÖÀê¤¤¡×¡Ö²ø½Ã¤Î²Ö±´¡×
¡û¢£21»þ¤´¤í¡Á
NiziU¡ßME:I¡ßKAWAII LAB.(FRUITS ZIPPER¡¦CANDY TUNE¡¦SWEET STEADY¡¦CUTIE STREET)¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×(YOASOBI¥«¥Ð¡¼)
MY FIRST STORY¡ßHYDE¡ÖÌ´¸¸¡×
Omoinotake¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×
Da-iCE¡ÖI wonder¡×
ILLIT¡ÖMagnetic¡×
aiko¡ÖÁê»×Áê°¦¡×
B¾®Ä®¡ÖSHINING SONG¡×
Creepy Nuts¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×
Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×
¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡ÖÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤æ¤º¡Ö±É¸÷¤Î²Í¶¶¡×
¡û¢£22»þ¤´¤í¡Á
Kis-My-Ft2¡ßTravis Japan¡Ö¤é¤¤¤ª¤ó¥Ï¡¼¥È¡×(SMAP¥«¥Ð¡¼)
King & Prince¡ß¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÖLove so sweet¡×(Íò¥«¥Ð¡¼)
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¡×
MISAMO¡ÖIdentity¡×
Perfume¡ÖCosmic Treat¡×
Stray Kids¡ÖChk Chk Boom -Japanese ver.-¡×
Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥Ð¥«¥ó¥¹¡×
Snow Man¡ÖSBY¡×¡Ö¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È¡×
L'Arc¡Áen¡ÁCiel¡ÖHONEY¡×¡ÖYOU GOTTA RUN¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2024¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ç¯Ëö¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤È¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë½¸·ë¤·¡¢ÇòÇ®¤ÎÀ¸¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÂç·¿²»³Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡£¹ë²Ú60ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬º£Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØSUPER LIVE 2024¡Ù¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¤ä¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£µ®½Å±ÇÁüËþºÜ¤ÎÌ¾¾ìÌÌVTR¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤Î´ë²è&³Ú¶Ê¤À¤é¤±¤Î6»þ´ÖÄ¶À¸¥é¥¤¥Ö¤òÆÏ¤±¤ë¡£