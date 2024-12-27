NY³ô5ÆüÂ³¿¡¢28¥É¥ë¹â¡¡ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¾å¾º°ìÉþ¤Ç
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛµÙÆüÌÀ¤±26Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï5±Ä¶ÈÆüÂ³¿¤·¡¢µÙÆüÁ°¤Î24Æü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ28.77¥É¥ë¹â¤Î4Ëü3325.80¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ä«Êý¤ÏÇä¤êÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬°ìÉþ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÅê»ñ²È¿´Íý¤¬¤ä¤ä²þÁ±¤·¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÌÀ¤±¤Ç¼è°úºàÎÁ¤¬Ë³¤·¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯ÃÍÆ°¤¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï4±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤Ë¾®Éý¤ËÈ¿Íî¤·¡¢10.77¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î2Ëü0020.36¡£
¡¡¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢µ¡³£¤Î¥Ï¥Í¥¦¥§¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£