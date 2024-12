パリオリンピック開催や、20年ぶりの新紙幣発行、映画『ゴジラ‐1.0』がアカデミー賞にて視覚効果賞を受賞……などなど、ビッグニュースも多かった2024年。芸能界ではビッグカップルも多く誕生し、日本に明るいニュースを届けた。この記事では、今年の芸能人たちの結婚のニュースをピックアップしていく。【1月〜4月】大物アイドル同士の結婚にびっくり!1月1日にハッピーな結婚報告をしたのは子どもたちからも大人気のYouTuber・HIKAKIN。自身のインスタグラムにて白タキシード×バラの花束という装いの写真とともに「この度わたくしヒカキン、2024年1月1日に30代の一般女性と結婚いたしました」と報告した。同日には「ヒカキン、結婚しました。【結婚報告100連発】」というタイトルで動画を公開し、再生回数は2100万回を超えている(2024年12月現在)。また、8月には第1子が誕生したことを報告した。

また、1日にはTBSアナウンサーの安住紳一郎アナも結婚を発表。お相手は元タレントの西島まどかさんで、2人は同じ北海道の出身。安住アナは50歳で結婚を決断し、自身が総合司会を務める『THE TIME,』(TBS系)では結婚を生報告した。声優の平野綾は1月3日に自身のSNSにて俳優の谷口賢志との結婚を連名で発表。舞台で共演し、“交際0日婚”であったことを明かしていたが、9月には「週刊文春」にて離婚を協議していることを報じられた。その後、平野は自身のエックスにて「現在は弁護士の先生を通して協議離婚の話し合いが行われている最中」と明かし「嘘偽りなく、誠意を持って早期解決を目指したいと思っています」とつづった。そして世間を大いに驚かせたのは、KinKi Kidsの堂本剛とももいろクローバーZの百田夏菜子の結婚。2人は1月11日に連名で発表した。それまでに交際報道などもなかったため、結婚が発表されるとSNSでは驚きと祝福の声が続出。現役アイドル同士の結婚と、15歳差の結婚ということでも話題になった。同じくアイドルの結婚といえば、KAT‐TUNの中丸雄一。中丸は1月16日に元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜さんとの結婚を発表した。2人は日本テレビの『シューイチ』で共演。中丸は8月に『文春オンライン』にて女子大生との密会を報道され、現在は謹慎中。このとき、事務所を通じ「妻に対しては悲しい思いをさせてしまい、後悔の念しかありません」と謝罪した。俳優の宮沢氷魚と女優の黒島結菜は、1月16日に事実婚を発表。2人は連続テレビ小説『ちむどんどん』(NHK総合ほか)にて夫婦役を演じ、“ちむどん婚”と話題になった。交際を始めたときから入籍することは考えていなかったようだが、生涯のパートナーとして事実婚を選択。7月には第1子が誕生したことを報告した。1月19日には、モデル・女優のトリンドル玲奈が俳優の山本直寛と結婚したことを発表。トリンドルは、自身のインスタグラムにてウエディングドレスとタキシードの2ショットを公開して報告。「これからもみなさまに笑顔になっていただけるように、一つ一つのお仕事を大切に、日々精進して参ります」とつづった。お笑いコンビ・ミキの亜生は1月23日、自身のエックスにて「この度、結婚致しました!」と告白。「猫5匹と人間2人で協力してがんばっていきます!」とユーモア溢れる報告をした。コメント欄にはファン以外にも、見取り図のリリーや、すゑひろがりずなどお笑い芸人たちからも祝福の声が相次いだ。1月は年のはじまりでもあり、数多くのカップルが結婚を発表した月となった。2月、日本だけでなく世界までも祝福ムードで包みこんだのは、ドジャースの大谷翔平選手の結婚。大谷選手は自身のインスタグラムにて結婚を発表した。お相手は、元バスケットボール選手の真美子さん。結婚後も2ショットや愛犬・デコピンとの3ショットがキャッチされるたびに話題を集めている。また、2月は、俳優・菅田将暉の弟でマルチアーティストとして活動するこっちのけんとも結婚を発表。こっちのけんとは自身のSNSにて「結婚しました」という直筆メッセージや婚姻届、お相手の女性と肩を組む2ショットを添えて幸せいっぱいの報告をした。3月には、アイドルグループ・NEWSから2人が結婚を発表。作家としても活躍する加藤シゲアキは、3月3日に文書で「この度加藤シゲアキは結婚するはこびとなりましたことを報告させていただきます」と報告した。さらに3月12日には、小山慶一郎とAAAの宇野実彩子が結婚を発表。小山は事務所を通じてコメントを発表し、宇野は自身のSNSにて発表した。入籍日は2023年1月に亡くなった宇野の父の誕生日にあたるという。さらに3月は俳優の山田裕貴と元乃木坂46の西野七瀬というビッグカップルがゴールイン。事務所を通じて連名でコメントを発表して報告した。2人はドラマ『ハコヅメ〜たたかう!交番女子〜』(日本テレビ系)などで共演。ゲーム、映画鑑賞、旅、動物と触れ合うことが共通の趣味だと明かした。【5月〜8月】東出昌大が再婚! そのお相手にも注目5月はお笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が結婚を発表。藤森はラジオ『パンサー向井の#ふらっと』(TBSラジオ)の生放送にゲスト出演し、4月に一般女性と結婚していたことを明かした。出会ってからは1年経っていないそうで、藤森は「スピード感も大事だったなっていうのもある」と告白。ちなみに同じく5月、2023・24と2年連続『M‐1グランプリ』ファイナリストだったヤーレンズの出井隼之介も結婚を発表。藤森と同じく『#ふらっと』で発表し、MCの向井慧を驚かせた。さらに5月も俳優同士のビッグカップルが誕生。俳優の高橋一生と女優の飯豊まりえは5月16日に結婚したことを発表。2人はドラマ『岸辺露伴は動かない』(NHK総合ほか)シリーズで共演しており、それがきっかけとなって交際に発展したことを明かした。2人の結婚には祝福の声が相次ぐ中、「高橋一生ロス」などの言葉もSNSで飛び交っていた。お笑いコンビ・ロッチの中岡創一は、5月20日に自身のインスタグラムにて結婚したことを報告。妻との和装の2ショットを添えて「お相手は、13年付き合ったお酒とサウナが好きなキレイ好きの日本人女性です」と説明し、長く付き合った上でのゴールインであることを明かした。6月は、サッカー日本代表の堂安律選手も結婚を発表。自身のインスタグラムにて「かねてよりお付き合いをさせて頂いている方と結婚致しましたことをご報告させて頂きます」と報告し「まだまだ未熟ではありますが、これからの人生を共に歩んでいけたらと思います」と気持ちをつづった。その後は、妻との2ショットも投稿。「素敵な奥様ですね!」「キレイで可愛らしい奥様」などの声が寄せられた。また、Hey! Say! JUMPの有岡大貴と女優の松岡茉優も結婚を発表。有岡は書面にて「伴侶を得て成長した姿をお見せできるよう精進致します。互いの大切にしているものを尊重し、真摯に向き合えたらと思っております」とつづった。有岡はグループ初の既婚者となり、SNSでは祝福の声とともに驚きの声も続出していた。7月はモデル・女優の貴島明日香が結婚を発表。自身のインスタグラムにて「先日、映像ディレクターの男性と結婚致しましたことをご報告させていただきます」とつづり、結婚指輪と婚約指輪が輝く左手や、ウエディングドレスをまとった自身の姿を投稿した。さらに元乃木坂46の高山一実は、QuizKnockのメンバー・ふくらPと結婚。高山は自身のインスタグラムにて「福良さんは正解を導き出すのが上手な方で隣にいると毎日が楽しいです」とふくらPの魅力をつづった。2人は『Qさま!!』(テレビ朝日系)でたびたび共演。「Qさま!!婚」と話題を呼んだ。7月は俳優の間宮祥太朗も公式サイトにて結婚を報告。「かねてよりお付き合いしている方と結婚する運びとなりましたことを謹んでご報告させていただきます」とつづった。また、元モーニング娘。の田中れいなも7月にインスタグラムにて結婚を報告。田中は結婚とともに妊娠も報告しており、11月には第1子を出産したことを明かしている。8月にはミュージカル俳優の海宝直人と元宝塚歌劇団花組トップ娘役の仙名彩世が結婚。2人は自身のSNSにて結婚を報告した。さらに、歌手の青山テルマも8月に結婚。青山は自身のインスタグラムにて、ウエディングドレス姿の写真を添え「I got married 仕事ですが、先日大好きな人と結婚致しました」とキュートに報告した。「少し照れくさいですが、今の気持ちを曲にしました」と楽曲も発表している。お笑いコンビの金属バット・友保隼平も8月に結婚を発表。友保は自身のエックスにてシンプルに「やったぜ! 結婚したぞ!」と報告した。友保の報告には、見取り図やコットンなどお笑い芸人からも祝福のコメントが届いていた。さらに、8月にはHey! Say! JUMPの八乙女光が結婚を報告。有岡に続きグループ2人目の既婚者となった。八乙女は公式サイトなどを通じて結婚を発表。「この度、一般女性の方と結婚することになりました」とつづった。俳優の東出昌大の再婚は大きな話題となった。東出は自身のYouTubeチャンネルで再婚を報告。現在は俳優活動をするとともに、山で狩猟生活をしている。お相手は妊娠中で、冬か新春に出産予定とのこと。東出は2015年に女優の杏と結婚し、2020年に離婚している。【9月〜12月】夫婦役で共演したビッグカップルがゴールイン!10月には川崎麻世(「崎」は「たつさき」が正式表記)が結婚を発表。お相手は料理研究家の花音さんで、川崎は自身のインスタグラムにて「彼女と笑顔が溢れる穏やかな毎日を過ごして行きたいと思っております」とつづった。『踊る! さんま御殿!!』(日本テレビ系)には、夫婦そろって出演した。川崎は1990年にタレントのカイヤと結婚。裁判の末、2023年10月に離婚が成立した。10月に世間を驚かせたのは女優の山本舞香とMY FIRST STORY・Hiroの結婚。2人は自身のインスタグラムにて、デニムコーデやブラックのクールなコーデのツーショットを多数投稿し、「We got married」とシンプルに報告した。このビッグニュースにはSNSで数多くの驚きの声が寄せられ、インスタグラムのコメント欄にも祝福の声が相次いだ。女優の玉城ティナは自身の27歳の誕生日・10月8日にインスタグラムにて結婚したことを報告。「まだまだ未熟な私ですが、彼と手を取り合い、共に支え合いながら居心地のいい家庭を築けるように頑張ります」と誓った。10月には俳優の高良健吾と田原俊彦の娘で女優の田原可南子も結婚。高良は事務所を通して結婚を報告し「気づけば、彼女の明るさや、おおらかさ、人としての温かさにこれまで幾度となく救われて参りました」と告白。俳優を始めて20年目の年で、いつも味方でいてくれる可南子さんとの未来を想像したと明かし「彼女となら、共に成長し、面白い人生にし合えると思いました」とつづった。また、可南子さんとの間に新しい命を授かったことも同時に報告している。また、YouTuberのゆきりぬも10月に自身のインスタグラムにて結婚を発表。直筆の文書で入籍を報告し、ティファニーの結婚指輪の写真も公開した。そして2024年も終盤に差し掛かった11月に世間を賑わせたのは、女優の高畑充希と俳優の岡田将生の結婚。2人は自身のインスタグラムで「親友のように過ごしてきた私達ですが、これからは夫婦となります」と、連名で結婚を報告した。今年「Prime Video」にて配信されたドラマ『1122 いいふうふ』で共演した2人。夫婦役でダブル主演を務めた。そして年の瀬、12月には、女優の川島海荷と競泳・中村克選手が結婚を発表。川島はインスタグラムでドレスをまとったウエディングショットとともに、「彼の優しさに惹かれ、そして目標に向かって真っ直ぐ突き進んでいく力強さ、とても尊敬しています」と中村についてつづった。