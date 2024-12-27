ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¡¡ËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¶¯¤Þ¤ë¡¡Ìë¤«¤é¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤âÀã¤Ë¡¡À²¤ì¤ë½ê¤âËÌÉ÷Îä¤¿¤¯
¤¤ç¤¦¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë¤«¤é¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤âÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤È½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îä¤¿¤¤É÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¼þÊÕ¤Ë¤ÏÈ¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç°ìµ¤¤ËÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É÷¤â¶¯¤¯¡¢¤Õ¤Ö¤¯½ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«ÄÌ¤·¤Î°²½¤Ë¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢»³±¢¤ä¶å½£ËÌÉô¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹Ä«¤Ë¤«¤±¤ÆÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢ËÌÎ¦¤Ç70¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÅßÀ²¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤¤Î¤¦¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤äËÌÆüËÜ¤ÏÄ«¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É¾å¤¬¤é¤º¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â10¡î¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âËÌÉ÷¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¤Ï¶å½£ËÌÉô¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤â»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤ÎÀÑ¤â¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤ÏÆüÍËÆü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç¤ß¤½¤«¤â¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤È¸òÄÌ¾ðÊó¤â¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£