¹©Æ£ÀÅ¹á¡¡¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó2±©¤Î¹ë²Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼ÈäÏª¡¡¼è¤ê»®¤Ï¥¨¥ë¥á¥¹
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê53¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Ç¥£¥Ê¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·ÃÙ¤ì¤¿¤±¤É¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó2±©¤Î¹ë²ÚÈÇ¡£¤Û¤«¤Ë¤âºÌ¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤¥µ¥é¥À¡¢À¸¥Ï¥à¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥Á¡¼¥º¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥Ý¥Æ¥È¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡õ¥¤¥Á¥´¤Ê¤É¡£¤Þ¤¿¡¢4Ëç¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼è¤ê»®¤Ï¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥¬¥À¥ë¥¥ô¥£¡¼¥ë¤È»×¤ï¤ì¤ëÊÁ¤¬¡£
¡¡ÎÁÍý¾å¼ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹©Æ£¤Ï¡¢24Æü¤Ë¤Ïµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤Ã¤Á¤êÎÁÍý¤âÍÑ°Õ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï2000Ç¯12·î5Æü¤ËSMAP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È·ëº§¡£01Ç¯¤Î5·î¤ËÄ¹½÷¡¦Cocomi¡¢03Ç¯2·î¤Ë¼¡½÷¡¦Koki¡¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤ÏÅÙ¡¹¡¢¼êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£