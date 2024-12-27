¡Ô¾×·âÉÔÎÑ¡Õ¸»ÅÄÁÔÎ¼¡¢ºÊ¡¦±ÒÆ£ÈþºÌ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡É±£¤·¶Ì¡ÉÉÔÎÑÊóÆ»¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤â¤¦Ã¯¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¸»ÅÄ¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡12·î25Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÎÀ¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¤Î¡È±£¤·¶Ì¡ÉÉÔÎÑÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¾×·âÉÔÎÑ¼Ì¿¿¡Û¡ÈºÚ¡¹½ï»÷¡É¹âµé¥¯¥é¥Ö¶ÐÌ³½÷À¤È¤ÎÉÔÎÑ¤òÇ§¤á¤¿¸»ÅÄÁÔÎ¼&¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÇµÌÚºä46Èþ¿ÍºÊ¡Ê31¡Ë
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆâÌî¼ê¤Î¸»ÅÄ¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡2017Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÌ¾¼ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸»ÅÄ¡£2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤Ï±¦¼ê¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤Ê¤¬¤é¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¶áÇ¯¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¥·¥ç¡¼¥È¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¡È±£¤·¶Ì¡ÉÉÔÎÑ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ¡Ö¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡µ»ö¡ÖÀ¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¡Ê31¡Ë¡È±£¤·¶Ì¡ÉÉÔÎÑ¤Ç¸µÇµÌÚºäºÊ¡¦±ÒÆ£ÈþºÌ¤ò¥À¥Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÔØò²ù¹ðÇò50Ê¬¡Õ¡×¤ÎX¡ÊµìTwitter¡ËÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÖ¿®¡¢°úÍÑ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£½¹Ê¹¤¬Â¿¤¯¡¢º£µ¨¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÉ¬»à¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡È¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¡É¤æ¤¨¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¸»ÅÄ¤Þ¤¸¤«¤è¡×
¡Ö¤â¤¦Ã¯¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×
¡Ö¸»ÅÄ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤¸¤á¤ò³¨¤Ë¤«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Î¿Í¤ä¤Î¤ËÉÔÎÑ¤Æ¡£¡£¡£¡×
¡ÖÆâÌî¤Ï¼é¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡ºÊ¤Ï¸µÇµÌÚºä46¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¡£2»ù¤ÎÉã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëÀ¼¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¨¤§¡Ä±ÒÆ£¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×
¡Ö1ÈÖÌµ¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¡£¤º¤Ã¤È±üÍÍLove¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖÆâÌî¤Ï¼é¤ì¤Æ¤â²ÈÂ²¤Ï¼é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×
¡¡¸»ÅÄ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Êá¤Ã¤Æ¤«¤éÁ÷µå¤Þ¤ÇÆ°ºî¤¬Â®¤¯¡¢ÌÜ¤Î¤³¤¨¤¿¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤òÓ¹¤é¤»¤ë¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤È¤¤¤¦»¿¼¤¬ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼éÈ÷¿¦¿Í¤ÎÂåÌ¾»ì¤òÁÛµ¯¤·¤¿¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸»ÅÄ¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×
¡Ö¸»ÅÄ¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤ÓÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Î¾ÜºÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸»ÅÄ¤¬50Ê¬¤Ë¤âµÚ¤Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÉÔÎÑ¤Ë»ê¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¿´Ãæ¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¡¢ºÊ¡¦±ÒÆ£ÈþºÌ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯1·î2Æü¡¦9Æü¹æ¡Ë