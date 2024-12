「残り15%のこだわり」を妥協したら、「ソニーではなくなってしまう」…最高幹部が「重視する」、一見「矛盾」している「2つの鉄則」

ソニーはどこを目指すのか

ソニーグループの業績が好調だ。

ゲームや映画、音楽などのエンターテインメント事業を軸に、多様な事業からの安定的な収益確保を目指しつつ、現在の使命を「テクノロジーの力で未来のエンタテインメントをクリエイターと共創する」と表現している。

では、そんなソニーが現在、重要視している「テクノロジー」とはいったいどのようなものなのだろうか?

過去のソニーには、「ウォークマン」があり、「PlayStation」があった。技術が特定の商品=モノという形をとりやすい時代は、それが会社の顔となり、ブランドイメージを訴求しやすかった。つまり、今より「わかりやすい」時代だった。

ところが現在は、テクノロジーがソフトウエアを介する存在となったために、モノに象徴される時代に比べ、企業としての存在感をアピールしにくくなったともいえる。

そうした時代にあって、ソニーグループとして目指す技術、重視する技術とはなにか?

今回、ソニーグループ・CTO(最高技術責任者)を務める北野宏明氏に単独インタビューする機会を得た。同氏に、「10年先」を見据えたビジョンを訊いた。

ソニーの「現在地」

まずは、現在のソニーグループの位置付けについて確認しておこう。「グループ」とあるように、現在の同社は複数の事業を柱とする事業体になっている。

PlayStationを軸にしたゲーム、映画やドラマなどの映像ビジネス、音楽とその権利に関する映像ビジネス、スマートフォン用のイメージセンサーなど半導体を製造するビジネス、そして、保険や銀行などの金融事業がある。

これら各グループを統合するのが「ソニーグループ」という会社であり、多くの人が「ソニー」と聞いて思い浮かべるエレクトロニクス事業が、現在は「ソニー」という社名を受け継いでいる。

金融は事業の性質が異なるので別として、それ以外の領域は、なんらかのかたちで「エンターテインメントが関わる」もの、といっていい。

では、そのエンターテインメント領域で、将来的に技術はどう絡んでいくのだろうか?

「技術」というと、我々は手に取ることができる商品や、最新のAIなどの姿を思い浮かべる。ソニーの将来を担う技術も、そういった領域と重なるところがあるが、北野氏が考えるソニー姿は、もう少し違うものであるようだ。

「We are Here for Creators」

北野CTO「ここ数年は、吉田(憲一郎氏。ソニーグループ会長兼CEO)や十時(裕樹氏。同社長兼COO)が打ち出した方針もあり、『クリエーションシフト』の色合いが強くなってきました。ソニーはクリエイターのための会社であり、クリエイターの創造性を最大化し、世界にそれを伝えることが使命です。

私のCTOとしての職務も、明確にその旗を立てて、組織を含め、それに合わせてさまざまな方向性を変えていくことです。就任以来の3年間、ずっとそれをやってきました。なかでも『ブランデッド・ハードウエア』(筆者註:かつての「ウォークマン」のように、メーカーを象徴する、人々にブランド認知されたハードウエア製品)は今も重要です。

PlayStationはまさに、ゲームを『作るほう』と『遊ぶほう』、すなわちブランデッド・ハードウエアの両方をやってきたわけですよね。テレビは楽しむほうのブランデッド・ハードウエアですが、カメラやマイクなどは『楽しむためのコンテンツ』を作るもので、やはり両方があるわけです。

特にR&D(研究開発)については、『We are Here for Creators』(我々はクリエイターのためにここにいる)ということを意思決定基準にしながら動いています。我々の手元にはいろいろなテクノロジーがありますが、クリエイターをサポートするにはまだ足りないものがあるし、足りないから作らなきゃいけないというものもたくさんあるんですよ」

では、具体的にどんなものを作らなければならないのか?

2つのキーワードがある。

『トップガン マーヴェリック』に使われた技術

北野CTO「クリエイティブのパイプラインを考えたときに重要になるのは、『ワールドビルディング』と『ワールドエクスペリエンス』だと考えています。前者はクリエイティブ側の話で、後者は体験する側の話ですね。

クリエイターは、彼ら・彼女らの思い描いている世界を、いろいろなかたちで表現しています。ゲームだったらゲームの中の世界で、音楽だったら音楽的な表現で、映画なら映画として表現しているわけです。

すなわち我々は、ストーリーを語るべき領域を構築する支援をする必要があります。そしてさらに、その世界を新しいかたちで体験する技術も必要になるわけです。そのような考え方で整理し、どんな技術が強くてどんなところをさらに伸ばすべきか、ということを考えています」

映画の場合、カメラやマイクの高性能化は、今まで描けなかった作品を生み出す原動力になる。

たとえば、映画『トップガン マーヴェリック』や『グランツーリスモ』では、ソニーの小型デジタルシネマカメラを戦闘機やレーシングカーの内部に持ち込み、そこからの風景や俳優の演技を高画質で撮影することによって、CGだけでは再現できないシーンを生み出した。技術の進化が、映画の世界観を作り出すことに成功した格好の例だ。

スポーツにしても、最新のセンサーによってブレなく精彩な撮影が可能なカメラが登場したことによって、エンターテインメントとしての価値は高まる。高画質化だけでなく、小型化や高フレーム化など、新しい技術は「世界を描く技法」の幅を広げるドライバーになりうるのだ。

「バーチャルプロダクション」とはなにか

また、昨今は映画撮影で「バーチャルプロダクション」技術も多く使われるようになった。

バーチャルプロダクションとは、巨大で高解像度なディスプレイとリアルタイムCG技術、位置や画角を把握できるカメラを組み合わせた技術だ。映像の前で俳優が演技するようすを撮影すると、カメラからは、書き割りの前で演技をしているのではなく、「カメラの動きに合わせて変化する世界の中で演技している」ように見える。

ロケに行きづらい場所での撮影を再現したり、CG合成のコストを大幅に軽減したりするなど、いまや映画やドラマの制作に欠かせない技術となっているのだ。

バーチャルプロダクションには、多数の技術が必要になる。撮影に使う「位置把握用センサー付きカメラ」に加え、リアルタイムCGのコントロール技術、CGを効率的に作るためのキャプチャ技術など、多岐にわたる。

これらさまざまな技術の集合体が、北野CTOのいう「ワールドクリエイション」だ。

とはいえ、そうした技術があるというだけで、「クリエイター重視の体制」が確立されているとはいえない。北野CTOが、重要な点を指摘する。

「仲間」と思ってもらえたら

北野CTO「ポイントは、いかにクリエーションの現場に入っていくか、ということです。別の言い方をすれば、エンジニアがクリエイターから『仲間である』と思ってもらえるような現場への入り方をしていけば、そこから思ってもみなかったような技術の使い方を見つけられるはずです」

「エージェントAI」が広げる世界

新しい技術のなかでも、中核となるのは「AI」だ。ソニーグループも「Sony AI」という専門部隊を作り、世界中から研究者を集めて技術開発に取り組んでいる。

北野CTO「現在はあらゆる産業において、AIが使われるようになる『初期状態』にあります。我々もAIを軸に研究開発をしていますが、AIとクリエーションの掛け合わせには、撮影・CGのレンダリンクから音声技術まで、さまざまなところに可能性があります」

「人を超えるAI」は面白くない

なかでも、ソニーとして独自性が高いのはゲームとの組み合わせだ。

Sony AIは2022年、レースゲーム「グランツーリスモ」を使ってゲーム用ドライバーAI「Gran Turismo Sophy(GT Sophy)」を開発し、2023年秋から、「グランツーリスモ7」中に、実際にドライバーAIとして組み込んでいる。

北野CTO「実際にゲームを使ってAIに学習させる、というのはソニーらしいですよね。GT Sophyで学んだのは、「人を超えるAI」を作るのは難しくない、ということです。

でも、そんなAIとゲーム内で走っても面白くない。一緒に走って楽しいAIをどう作っていくのか、現実に近いコンペティター(競合者)としてのAIをどう作っていくのかは、新しい課題です」

しかもゲームの場合、スムーズな表示を実現するため、処理は60分の1秒単位でおこなわれている。AIの判断も同様だ。「AIが入ったから表示がコマ落ちする」のでは本末転倒だからだ。

GT Sophyについても、山内さん(グランツーリスモ・プロデューサーの山内一典氏)が「ゲームが楽しくなるもの」としてOKを出すまで実装できませんでした」

ゲームを長くプレイしている人からすれば、「ゲーム内で人間の代わりに動く“AI”なんて昔からあるじゃないか!」と思うかもしれない。

しかし、ここで北野CTOがいうAIは、そうした既存のゲームAIとは異なるものだ。

北野CTOが考えるAIとは?

従来のゲームAIは、「特定のゲーム専用にプログラマーが命令を作り上げたもの」である。人間がゲームをするときとは異なり、人間には開示されていないゲーム内のパラメータを利用して、「ズル」をしながらプレイすることもある。目的はあくまで「特定のゲーム内でプレイヤーを楽しませること」だから、そういう作りでもかまわないからだ。

だが、北野CTOのいうゲームAIは、「人間と同じ条件でゲームをプレイするもの」を指している。特別な情報を与えられ、人間と違うかたちでプレイするわけではない。GT Sophyも同様だ。

したがって、そのAIを別のゲームに持ち込むことも考えられる。GT Sophyはレースで学習したAIなのでレース以外はできないが、学習に使ったものと、ゲームに実装したものとでは「別のグランツーリスモ」が使われている。

それでもすぐに使えるのは、「画面情報」「車の操作」といった、プレイヤーが使っている情報をそのまま使って走るものであり、特定のソフトウエアに特化しているわけではないからだ。

「グランツーリスモ」の頭脳を実車に搭載?

そこからさらに可能性を広げれば、「実車にGT Sophyを搭載して走る」ことも不可能ではない時代になっている。

北野CTOは、「あくまで可能性であり、ビジネス化すると決まっているわけではない」と断りつつも、次のように将来を予想する。

北野CTO「現在はゲームも複雑化しています。ゲーム世界を自由に動き回ってプレイできる『オープンワールド型』のゲームも増えました。

ただし、そうしたゲームは開発中のテストも難しい。人間のようにふるまうゲームAIは、ゲームのテストや品質保証にも使えるでしょう。ゲーム世界を認識して動作するエージェントAIは、ゲームの中に存在する『ノンヒューマン』としてのAIのほかに、そうしたゲーム開発向けの存在も考えられます」

だが、ソニーが取り組むこれらの技術開発は現在、きわめて競争の激しい分野だ。AIにしろCGにしろ、コアな企業はソニー以外にも存在している。GoogleやAppleなどのビッグテックも巨大な競合相手だ。

そうした状況下で、「ソニーならではの価値」をどう考えればいいのだろうか? さらに、新しい技術開発「以外」の部分はどう考えるべきなのだろうか?

「ソニー」ではなくなってしまう

北野CTO「新しい領域は進化が早いので、もちろん手を抜けません。これからAIを主軸に進んでいくでしょう。

ただ、ソニーのような大企業には、また別の価値もあります。それは、「これまでの継続的な価値が積み上がっている」こと。音声や映像などのノウハウは、構築するまでにすさまじい努力と蓄積が必要です。

こうした価値はなかなか脚光を浴びないものですが、インクリメンタル(漸進的)な価値をもち、ビジネスとして強みを発揮する部分です。

現在は『安価ならば、出来は85点まででいい』という領域もあると思います。しかし、そういう部分の質で妥協してしまうと『ソニー』ではなくなってしまう。残り15%にこだわる技術者・開発者はたくさんいます。

『どうやったらこんなことができるの?』『これすごいけど、どうやって商品にしようか」というものが、開発部門にはびっくりするくらいあるんですよ」

そう語りつつ、北野CTOは「ただですね」と、以下のように補足した。

「〈考えるな〉と話しています」

北野CTO「あらゆるものがソニーの技術・製品でなくてはならない、とは『考えるな』と話しています。

なぜなら、クリエイターがなにを使いたいのか、ということが最優先だからです。クリエイター中心の考え方をするなら、ソニーのものを使うのか外部の技術を使うのかは関係ない。すべてをソニーでリプレイスするのではなく、『クリエイターのためになるものはなんですか?』『彼らのベネフィットになるのはなんですか?』ということが最優先です。

それこそが『クリエイターとともに作る』ということですから」

クリエイターに寄り添った結果、ソニーの技術が選ばれたり、ソニーのインフラを介して世の中に出ていくものが増えたりすればそれでいいーー。ソニーと北野CTOの考える「クリエイターファースト」という思想を端的に表す言葉がこれなのだ。

