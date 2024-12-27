Æü·Ð225ÀèÊª¡§27ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á210±ß¹â¡¢3Ëü9700±ß
¡¡27Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ210±ß¹â¤Î3Ëü9700±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9568.06±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï131.94±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï6466Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2779¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ11.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ12.22¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39700¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+210¡¡¡¡¡¡¡¡6466
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39710¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+225¡¡¡¡¡¡145440
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2779¡¡¡¡¡¡¡¡ +11.5¡¡¡¡¡¡¡¡6990
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25145¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+125¡¡¡¡¡¡¡¡ 503
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 630¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡ 488
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2779¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ11.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ12.22¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39700¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+210¡¡¡¡¡¡¡¡6466
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39710¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+225¡¡¡¡¡¡145440
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2779¡¡¡¡¡¡¡¡ +11.5¡¡¡¡¡¡¡¡6990
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25145¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+125¡¡¡¡¡¡¡¡ 503
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 630¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡ 488
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹