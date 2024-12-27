Ë®¿Í»¦³²¡ÖX¥Þ¥¹¤Ç¶âÉ¬Í×¡×¶¡½Ò¡¡²áµî¤Ë¤â¶¯Åð¡¢ËãÌô¾ï½¬¤â
¡¡¡Ú¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¶¦Æ±¡Û¥Ö¥é¥¸¥ëºÇÂçÅÔ»Ô¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Î·Ù»¡¤Ï26Æü¡¢Ï©¾å¤ÇÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤ò½Æ¤Ç»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃË¤òÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¹´Â«¤·¤¿¡£»ö·ï¤Ï24Æü¤ËÈ¯À¸¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ï¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë¡¢ÃË¤¬¡Ö»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¶â¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤È¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»¦³²¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¯¥É¥á¡¦¥¹¥¹¥à¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¡£¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íÅìÉô¤Ç²ÈÂ²¤È¼Ö¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿ÃË¤¬¶âÁ¬¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¥Õ¥¯¥É¥á¤µ¤ó¤Ï¸½¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µñÈÝ¤¹¤ë¤ÈÃË¤ÏºÊ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¥¤¤¡¢½Æ¤òÈ¯Ë¤¤·¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¡£¥Õ¥¯¥É¥á¤µ¤ó¤Ï¶»¤ò·â¤¿¤ì»àË´¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¥¹¥é¥à¤¬ÅÀºß¤¹¤ë½»Âð³¹¡£ÃË¤Ï»ö·ï¸å¡¢¶á¤¯¤Î¥¹¥é¥à¤ËÀøÉú¤·¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËÆ¨Ë´¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£²áµî¤Ë¤â¶¯Åð»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËãÌô¤ò¾ï½¬Åª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·Ù»¡¤Ï½Æ¤ÎÆþ¼ê¤äÆ¨Ë´¤Ê¤É¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ç¤Ï¶¯Åð¤äÀàÅð»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦Îã¤âÂ¿¤¤¡£