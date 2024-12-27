¡ÖÏ¢Æü¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤¹¡×Ç¯¤ÎÀ¥¤ËÂçÊªÂ³¡¹²ÃÆþ¡¡µð¿Í¡¢ÂçÊä¶¯¤ÎÁÀ¤¤¤òÊ¬ÀÏ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éµð¿Í¤Ë£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¿äÄê£µÇ¯£±£µ²¯±ß¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î¡Ö£±£°¡×¤ò·Ñ¾µ¡£»ÄÎ±¤«°ÜÀÒ¤«Çº¤ó¤ÀÃæ¤Ç·èÃÇ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¾¯Ç¯»þÂå¤«¤éÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿»Ø´ø´±¤ÎÎÙ¤Ç¥¢¥Ù°¦¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¹ÃÈå¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡ÖÏ¢Æü¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ïº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Á°Æü¡¢£²£µÆü¤ÏÁ°³ÚÅ·¤ÎÅÄÃæ¾¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤ËÂçÊª¤¬Â³¡¹¤È¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÀïÎÏ¤ÇÍèÇ¯¾¡¤Æ¤ë¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¤³¤½Êä¶¯¤Ã¤ÆÉ¬Í×¡×¡££´Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢£Ã£ÓºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç£Ä£å£Î£Á¤ËÇÔÀï¡£Íèµ¨¤ÎÆüËÜ°ìÃ£À®¤Î¤¿¤áµåÃÄ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤¿¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥Õ¶¯²½¡£²ÃÆþ¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºå¿À¡¦Âç»³¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÀÐÀî¤Î£Æ£Á³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¤·¤¿¡£¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÅÄÃæ±Í¤ò»ØÌ¾¤·¤ÆÀèÈ¯¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¡£
¡¡µÞÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï£±£²·îÃæ½Ü°Ê¹ß¡£Á°ÃæÆü¤Î¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È£´Ç¯Áí³Û£µ£°²¯±ß°Ê¾å¤ÎÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢£µÈÖÂÇ¼Ô¸õÊä¤È¤·¤ÆÊÆ¥Þ¥¤¥Ê¡¼£³£Á¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤È£±Ç¯·ÀÌó¤Î¿äÄêÇ¯Êð£±²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¤Ç·ÀÌó¤·¡¢¹ÃÈå¤â£Æ£Á°ÜÀÒ¡£ÂçÊä¶¯¤ÇÀïÎÏ¤Ï¸ü¤ß¤òÁý¤·¤¿¡£¡Êµð¿ÍÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¡¦ÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë