ºå¿À£²·³¤Î½Õµ¨£ÃÄ¶¿Ê²½¡¡¶ñ»ÖÀîµå¾ì¤¬ÂçÉý¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª¥×¥íµåÃÄ¤ÈÂÐÀï¤â²ÄÇ½¤Ë¡¡£²¡¦£±£µÃæÆü£²·³¤ÈÎý½¬»î¹ç
¡¡ºå¿À¤¬½Õµ¨£²·³¥¥ã¥ó¥×¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë²Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô¤Î¶ñ»ÖÀîµå¾ì¤¬ÂçÉý¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£²£¶Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££²£³Ç¯½Õ¤«¤éºå¿À£²·³¤ÎÃÃÏ£¤ÎÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤â°ìÉô²þ½¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Íè½Õ¤Ï¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬ÂçÉý¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎËÉµå¥Í¥Ã¥È¤Î¹â¤µÌäÂê¤â²ò¾Ã¡£¥×¥íÆ±»Î¤Î»î¹ç³«ºÅ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢£²·î£±£µÆü¤ËÃæÆü£²·³¤ÈÎý½¬»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ê¡¢ºå¿À¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µì¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò²òÂÎ¡£¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÌÌÀÑ³ÈÂç¤Ç£±ÌÌ¤À¤±¤À¤Ã¤¿ÆâÌî¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¡¢£²ÌÌ¤ËÇÜÁý¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅêÆâÏ¢·¸¤Ê¤É¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤ò¡¢£²¥«½êÆ±»þ¤Ç¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ë¡£¥µ¥Ö¤Ï¼þÊÕ½»Âð¤Ø¤ÎÈô»¶¤ò¹ÍÎ¸¤·ÀÖÅÚ¤À¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¶á¤Ïºå¿À±à·Ý¤Ë¤è¤ê¹õÅÚ¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¹Ã»Ò±à¤È»÷¤¿´¶³Ð¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ö¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï£±£°£°¥á¡¼¥È¥ëÁöÏ©¤¬£²¥ì¡¼¥ó¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£»Ô¤¬µåÃÄ¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁöÏ©ÀßÃÖ¤ÎÍ×Ë¾¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î¦¾å¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÆ±¤¸¥¦¥ì¥¿¥óÁöÏ©¤Ç¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÃ»¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¤âºÇÅ¬¡£Íè½Õ¤âÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëµåÃÄ£Ï£Â¡¦ÀÖÀ±·û¹»á¤¬¶ñ»ÖÀî¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢»ØÆ³¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡·ÑÂ³²ÝÂê¤À¤Ã¤¿ËÉµå¥Í¥Ã¥È¤â¡¢±¦Íã¸åÊý¤Ê¤É¤Ç£¶¥á¡¼¥È¥ë¹â¤µ¤ò¾å¤²¤Æ£±£´¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÂÇµå¤¬µå¾ì³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢²áµî£²Ç¯¤Ï¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤È¤·¤«Îý½¬»î¹ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Íè½Õ¤«¤é¤Ï£Î£Ð£ÂµåÃÄ¤â¡È²ò¶Ø¡É¡£¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¼ÂÀï¤ò¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ã¸×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ê¹¥¤ÎÏÓ»î¤·¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£