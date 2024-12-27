ÃæµïÀµ¹¡Ö²ò·è¶â£¹£°£°£°Ëü±ß¡×¤ÏË¡³°¡© ½÷À¤Î°ï¼ºÍø±×¤ò¾å¾è¤»¤·¤¿²ÄÇ½À
¡¡½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæµïÀµ¹¡Ê£µ£²¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Î§¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Ãæµï¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ò·è¶â¤È¤·¤Æ¤½¤Î½÷À¤Ë£¹£°£°£°Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÊÛ¸î»Î¤ÎÊ¡±Ê³èÌé»á¤Ï¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡Ö£¹£°£°£°Ëü±ß¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¹â¤¤¡£Ë¡Î§´Ø·¸¤ËÂ¿¾¯¡¢·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢Áê¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¤¹¤´¤¯¹â¤¤¡×¤È¤½¤Î³Û¤Ë¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¥¢¥Ç¥£¡¼¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎÀÐ´Ý¹¬¿Í»á¤â¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡¢¡ÖÁê¾ì¤ÏÉý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¶¯´¯Ã×½ýºá¤Ç£´£°£°Ëü¡Á£¶£°£°Ëü±ß¡£»àË´»ö¸Î¤Ç£²£µ£°£°Ëü±ß¡Á£³£°£°£°Ëü±ß¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÀ²Ã³²¤Ï£±·ï£±£¸£°£°Ëü±ß¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤Ø¤ó¤ÎÁê¾ì´Ñ¤«¤é¸«¤Æ¤â¤¤¤«¤Ë¹â¤¤¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¼¨ÃÌ¤Ï²Ã³²¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ä»ñÎÏ¡¢Èï³²´¶¾ð¤Î¶¯¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å²¼¤¹¤ë¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼éÈëµÁÌ³¾ò¹à¡¢¸ý»ß¤áÎÁ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÊÛ¸î»Î¤Ï£¹£°£°£°Ëü±ß¤È¤¤¤¦³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈï³²¼Ô¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤É¤·¤¿¾ì¹ç¤Î°ï¼ºÍø±×¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿³Û¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌäÂê¤Ê¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼ê¤Ë¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤ª¶â¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¤è¤ë¤ÈÈï³²¼Ô¤¬ÊÛ¸î»Î¤òÃµ¤·¤¿ºÝ¤ËÃæµï¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤ÈÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤¬²Ã³²¼Ô¤È¤Ê¤ë¤ÈÊÛ¸î»Î¤Ï¤Ò¤ë¤à¤Î¤«¡£
¡ÖÊ¸½Õ¤Î¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï°Õ³°¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤¬¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊÛ¸î»Î¤Î¾ì¹ç¤Ï¿¬¹þ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¤Í¡£¼«¿È¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Åö»ö¼Ô¤Ï¤É¤Á¤é¤â¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï²áµî¤ËÃæµï¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿ÊÌ¤Î½¹Ê¹¤¬¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¤³¤È¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÃæµï¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤½¤¦¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£