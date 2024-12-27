¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Û¾¡±º¿¿ÈÁ¡¡½éÆü2¡¢1Ãå¡¡³÷·´Ï¢Â³V¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè13²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎG3¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï26Æü¡¢½éÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Ëµ¤ÇÛ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï¾¡±º¿¿ÈÁ¡Ê28¡á²¬»³¡Ë¡£¥¤¥óÀï¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥ì¡¼¥¹¤ÏÃæ¥Ø¥³¤ß¤Î¥¹¥ê¥Ã¥ÈÂâ·Á¤¬¶Á¤¤¤Æ2Ãå¡£¸åÈ¾10R¤Ï4¥³¡¼¥¹¥«¥É¤«¤é¥³¥ó¥Þ08¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È°ìµ¤¤Ë·þ¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ´¬¤ÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°¸¡¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¿¤Ó¤Ï¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾è¤ê¤Å¤é¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ò¥Ú¥éÄ´À°¤Ç½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤Þ¤À²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£³÷·´¤ÏÁ°²ó¤Î10·î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè15Áª¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¿åÌÌ¡£³°ÏÈ2Áö¤ÇÄ©¤à2ÆüÌÜ¡Ê2R5¹æÄú¡¢6R6¹æÄú¡Ë¤ÏÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¾å°ÌÃåÁè¤¤¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¤Ç¤Ï¾¾À¥¹°Èþ¡¢ÃæÃ«Êþ»Ò¡¢Ê¿Àî¹á¿¥¡¢·ºÉô°¡Î¤¼Ó¡¢ÌçÅÄÛÙ¤é¤¬·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ï1¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¼é²°ÈþÊæ¤¬¥¤¥óÀï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¹Ô¤±¤½¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¾å¡¹¤À¡£5Ãå¤Ê¤¬¤éÊ¿ÅÄ¤µ¤ä¤«¤âÉ¾È½¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤±¤Ë¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î´¶¿¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£3Ãå¤ÎÄ¹ÅèËüµ¤ÏÁ°È¾¥ì¡¼¥¹¸å¤ÎÀ°È÷¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¾å¸þ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢½®Â¤¬¸·¤·¤¤¤Î¤Ï4Ãå¤Î»ûÅÄÀé·Ã¡£Á°È¾¡¢¸åÈ¾¤È¤â¤ËÉôÉÊ¸ò´¹¤ò»Ü¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¤¬¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ°È÷¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£