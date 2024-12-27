[12.26 プレミアリーグ第18節](アンフィールド)

※29:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 78 ジャレル・クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 19 ハービー・エリオット

FW 7 ルイス・ディアス

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 20 ディオゴ・ジョタ

監督

アルネ・スロット

[レスター・シティ]

先発

GK 41 ヤクブ・ストラルチク

DF 2 ジェームズ・ジャスティン

DF 4 コナー・コーディ

DF 16 ビクトル・クリスティアンセン

DF 23 ヤニク・ベスターゴーア

MF 8 ハリー・ウィンクス

MF 10 ステフィー・マビディディ

MF 11 ビラル エル カヌ

MF 18 ジョルダン・アイェウ

MF 24 ブバカリ・スマレ

FW 20 パトソン・ダカ

控え

GK 31 ダニエル・イベルセン

DF 5 カレブ・オコリ

DF 33 ルーク・トーマス

MF 17 ハムザ・チャウドゥリー

MF 22 オリバー・スキップ

MF 37 ウィル アルヴェス

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

FW 14 ボビー・リード

FW 29 オドソンヌ・エドゥアール

監督

ファン・ニステルローイルート

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります