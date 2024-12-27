リバプールvsレスター スタメン発表
[12.26 プレミアリーグ第18節](アンフィールド)
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 7 ルイス・ディアス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
[レスター・シティ]
先発
GK 41 ヤクブ・ストラルチク
DF 2 ジェームズ・ジャスティン
DF 4 コナー・コーディ
DF 16 ビクトル・クリスティアンセン
DF 23 ヤニク・ベスターゴーア
MF 8 ハリー・ウィンクス
MF 10 ステフィー・マビディディ
MF 11 ビラル エル カヌ
MF 18 ジョルダン・アイェウ
MF 24 ブバカリ・スマレ
FW 20 パトソン・ダカ
控え
GK 31 ダニエル・イベルセン
DF 5 カレブ・オコリ
DF 33 ルーク・トーマス
MF 17 ハムザ・チャウドゥリー
MF 22 オリバー・スキップ
MF 37 ウィル アルヴェス
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 14 ボビー・リード
FW 29 オドソンヌ・エドゥアール
監督
ファン・ニステルローイルート
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 7 ルイス・ディアス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
[レスター・シティ]
先発
GK 41 ヤクブ・ストラルチク
DF 2 ジェームズ・ジャスティン
DF 4 コナー・コーディ
DF 16 ビクトル・クリスティアンセン
DF 23 ヤニク・ベスターゴーア
MF 8 ハリー・ウィンクス
MF 10 ステフィー・マビディディ
MF 11 ビラル エル カヌ
MF 18 ジョルダン・アイェウ
MF 24 ブバカリ・スマレ
FW 20 パトソン・ダカ
控え
GK 31 ダニエル・イベルセン
DF 5 カレブ・オコリ
DF 33 ルーク・トーマス
MF 17 ハムザ・チャウドゥリー
MF 22 オリバー・スキップ
MF 37 ウィル アルヴェス
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 14 ボビー・リード
FW 29 オドソンヌ・エドゥアール
監督
ファン・ニステルローイルート
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります