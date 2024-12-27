[12.26 プレミアリーグ第18節](モリニュー・スタジアム)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 1 ジョゼ・サ

DF 2 マット・ドハーティ

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 24 トティ

MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ

MF 7 André

MF 8 ジョアン・ゴメス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 22 ネウソン・セメド

MF 29 ゴンサロ・ゲデス

FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

控え

GK 31 サム・ジョンストン

DF 15 クレイグ・ドーソン

DF 33 B. Meupiyou

DF 37 ペドロ・リマ

MF 20 トミー ドイル

MF 27 ジャン=リクネル ベルガルド

FW 11 ファン・ヒチャン

FW 19 ロドリゴ・ゴメス

FW 26 Carlos Forbs

監督

Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 15 レニー・ヨロ

MF 3 ヌセア・マズラウィ

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 16 アマド・ディアロ

MF 20 ディオゴ・ダロト

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 35 ジョニー・エバンス

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 18 カゼミーロ

MF 43 T. Collyer

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 21 アントニー

監督

ルベン・アモリム

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります