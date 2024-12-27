ウォルバーハンプトンvsマンチェスター・U スタメン発表
[12.26 プレミアリーグ第18節](モリニュー・スタジアム)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 2 マット・ドハーティ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 24 トティ
MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 7 André
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 22 ネウソン・セメド
MF 29 ゴンサロ・ゲデス
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 31 サム・ジョンストン
DF 15 クレイグ・ドーソン
DF 33 B. Meupiyou
DF 37 ペドロ・リマ
MF 20 トミー ドイル
MF 27 ジャン=リクネル ベルガルド
FW 11 ファン・ヒチャン
FW 19 ロドリゴ・ゴメス
FW 26 Carlos Forbs
監督
Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 15 レニー・ヨロ
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
MF 43 T. Collyer
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
※26:30開始
<出場メンバー>
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 2 マット・ドハーティ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 24 トティ
MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 7 André
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 22 ネウソン・セメド
MF 29 ゴンサロ・ゲデス
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
GK 31 サム・ジョンストン
DF 15 クレイグ・ドーソン
DF 33 B. Meupiyou
DF 37 ペドロ・リマ
MF 20 トミー ドイル
MF 27 ジャン=リクネル ベルガルド
FW 11 ファン・ヒチャン
FW 19 ロドリゴ・ゴメス
FW 26 Carlos Forbs
監督
Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 15 レニー・ヨロ
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
MF 43 T. Collyer
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります