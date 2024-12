日向坂46が25日、26日の2日間にわたり、東京ドームで単独ライブを開催。2日間で9万人のおひさま(=日向坂46ファン)が集結した。今月、卒業セレモニーを終えた加藤史帆、丹生明里、濱岸ひより、『日向坂で会いましょう』で共演しているオードリー・若林正恭、春日俊彰が出演するというサプライズがあり、さらには13thシングル表題曲「卒業写真だけが知ってる」を初披露。4月には「6回目のひな誕生祭」を横浜スタジアムで開催することを発表するなど、盛りだくさんのライブとなった。

■加藤史帆、丹生明里、濱岸ひよりがサプライズ出演本公演は、11月から兵庫、福岡、愛知で行なってきた全国ツアー「Happy Magical Tour 2024」のファイナル公演。日向坂46にとって、2022年3月開催の「3周年記念MEMORIAL LIVE〜3回目のひな誕祭〜」以来、約2年ぶり2回目の東京ドーム公演となった。アンコールを含めて全24曲を披露した本公演。さまざまなサプライズもあり、3時間を超える大ボリュームのライブとなった。中盤では、12thシングル「絶対的第六感」の活動をもっての卒業を発表し、すでに卒業セレモニーを終えている一期生の加藤史帆、二期生の丹生明里、濱岸ひよりがサプライズで出演する演出があった。クリスマスの時期にちなみ、四期生が「みんなクリスマスプレゼントほしいですよね?」と会場に呼びかけると、ステージ上に謎のボックスが登場。箱の中から、丹生が姿を現すと、会場から驚きの大歓声が上がった。披露したのは、丹生のセンター曲「One choice」。終盤では楽曲を後輩に託すように、センターが丹生から、三期生・山口陽世にバトンタッチするという演出も。丹生が「この後も私たちからのプレゼントを受け取ってください!」と、ステージを後にすると、今度は同じく卒業セレモニーを終えた濱岸ひよりが登場し、「青春の馬」をパフォーマンスした。曲中では小坂菜緒とペアダンスをする場面があり、濱岸の頬には涙が光った。2年前の東京ドーム公演には、新型コロナウイルス感染のため出演できなかった濱岸は、ついに叶った東京ドームでのパフォーマンスを終え、「初めての東京ドーム、最高でした!」と、とびきりの笑顔を見せた。そしてラストには昨日、卒業セレモニーを終えたばかりの加藤史帆が登場し、自身のセンター曲「君しか勝たん」を披露。終盤では、小坂にセンターをバトンタッチする演出があり、加藤は最後に「日向坂を頼みます! この後も楽しんでね」と笑顔でステージを後にした。■オードリー・若林正恭、春日俊彰がサプライズ登場 メンバーも知らされず驚き本編では卒業メンバーが登場するサプライズがあったが、アンコールでも驚きの演出が。『日向坂で会いましょう』のMCを務めるオードリーの2人のサプライズ出演だ。ツアーを通して、番組にちなんだ企画である“ホームラン競争”を行なってきたメンバーたち。これまでの成績優秀者の中で、“ホームラン王”を決めることになったところで、突如、オードリーの春日俊彰が登場。お決まりの「トゥース!」を決めると、大歓声が上がった。メンバー同士の決戦を終え、春日がバッティングに挑戦するところで、ピッチャー役の“ある人物”が登場することに。会場中がざわつく中で、姿を現したのはオードリー・若林正恭だった。ことし「オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム」を開催したオードリー。若林はそのときと同じように自身の自転車に乗って、ドーム内を1周。若林の登場を知らされていなかったメンバーも驚きの声を上げた。若林は「ラジオモンスターです!」と自己紹介すると、「『ビター・スウィート・サンバ』(オールナイトニッポンのテーマ曲)で出る予定が、音が出ないから、『ときめき草』で出た」とトラブルがあったことを明かすと会場中は爆笑に包まれた。その後、ピッチャー役を務めた若林は、春日にドロップキックをかますなどライブを盛り上げ、「JOYFUL LOVE」の冒頭でメンバーと共に舞台に立つと、「ありがとうございました。楽しんでくださ〜い!」とステージを後にした。■卒業メンバー含め、全員でパフォーマンスオードリーの登場に余韻が冷めやらない中、キャプテンの佐々木久美が「きょうサプライズいっぱいありますけど、まだまだ皆さんにお知らせがあります!」と切り出すと、4月5日、6日に「6回目のひな誕生祭」を横浜スタジアムにて開催することが告知され、ファンからは祝福の拍手が贈られた。今回のツアーを振り返った佐々木久美は、「兵庫と愛知と福岡とまわらせていただいて、そして最後に、もう一度立ちたいと言わせていただいた東京ドームで、こんなに楽しい時間を過ごすことができて、最高の2024年になったと私たちも思います」とスピーチ。「ここでとどまることなく、もっともっと上を目指したいですし、目指すべきだと思っています。メンバー一同、一人ひとり力をつけて、来年には五期生も入ってきますし、もっともっと強い、幸せハッピーな日向坂をお届けできたらと思います」と力強く宣言した。ここで佐々木久美が「最後にもう一曲披露したいと思うんですけど、やっぱりあの子たちにも出てきてもらおうかな」と話すと、加藤、丹生、濱岸が再び登場。ラストにグループの1stシングル「キュン」を全員で披露した。曲中の加藤のせりふ「大好き!」では、これでラストということもあり、ひときわ大きな歓声が上がった。ライブはここで大団円を迎えたかに思われたが、ダブルアンコールが起き、ラストに13thシングル表題曲「卒業写真だけが知ってる」をファンの前で初パフォーマンス。センターの小坂がラストに「私も好きだったのに」のセリフをつぶやくと、3時間以上に及ぶライブは幕を閉じた。日向坂46「Happy Magical Tour 2024」東京ドーム公演(12月26日)のセットリストは以下の通り。M1 君はハニーデューM2 Am I ready?M3 雨が降ったってM4 真夜中の懺悔大会M5 ホントの時間M6 夕陽DanceM7 ドレミソラシドM8 ってかM9 ブルーベリー&ラズベリーM10 My fansM11 キツネM12 アザトカワイイM13 One choiceM14 青春の馬M15 君しか勝たんM16 誰よりも高く跳べ!2020M17 アディショナルタイムM18 錆つかない剣を持て!M19 見たことない魔物M20 絶対的第六感<アンコール>EN1 HEY!OHISAMA!EN2 JOYFUL LOVEEN3 キュンWEN 卒業写真だけが知ってる