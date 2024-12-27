Apple Musicに中森明菜やゆずが選んだプレイリスト、Apple Booksは“新年特別価格”
アップル（Apple）は、新年にあわせて「Apple Music」で新たなプレイリストを公開した。また、「Apple Books」でもベストセラーを“新年特別価格”で提供する。
Apple Musicでは、K-Popグループ「LE SSERAFIM」の日本人メンバー、SAKURAとKAZUHAや、ゆず、ピアニストの角野隼人、中森明菜といった4組のアーティストによる選曲のプレイリストコレクション「New Year Starters 2025」を限定公開する。
また、7インチレコードのDJとして活躍するDJKOCO aka SHIMOKITAによる、ジャンルを横断した「New Year DJ Mix」も限定公開する。公開期間は、2025年1月1日～1月25日。
Apple Booksでは、ベストセラー作品を新年特別価格で紹介する。期間は2025年1月1日～1月9日。
このほか、Apple TV+ではフィナーレが迫る「サイロ」や、シーズン2が始まる「ゼヴェランス」など、SFシリーズをおすすめしている。