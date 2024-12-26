ボーンマスvsクリスタル・パレス スタメン発表
[12.26 プレミアリーグ第18節](バイタリティ スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ディーン・ハイセン
DF 3 ミロシュ・ケルケズ
DF 27 イリア・ザバルニー
DF 37 マックス・アーロンズ
MF 4 ルイス・クック
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 11 ダンゴ・ワッタラ
MF 19 ジャスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 26 エネス・ウナル
控え
GK 42 マーク・トラバーズ
DF 23 ジェームス・ヒル
DF 48 M. Kinsey
DF 50 A. Harris
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 12 タイラー・アダムス
MF 29 フィリップ・ビリング
MF 47 B. Winterburn
FW 9 エバニウソン
監督
アンドニ・イラオラ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 26 クリストファー・リチャーズ
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 55 J. Devenny
MF 64 A. Agbinone
監督
オリバー・グラスナー
※24:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ディーン・ハイセン
DF 3 ミロシュ・ケルケズ
DF 27 イリア・ザバルニー
DF 37 マックス・アーロンズ
MF 4 ルイス・クック
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 11 ダンゴ・ワッタラ
MF 19 ジャスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
控え
GK 42 マーク・トラバーズ
DF 23 ジェームス・ヒル
DF 48 M. Kinsey
DF 50 A. Harris
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 12 タイラー・アダムス
MF 29 フィリップ・ビリング
MF 47 B. Winterburn
FW 9 エバニウソン
監督
アンドニ・イラオラ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 26 クリストファー・リチャーズ
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 55 J. Devenny
MF 64 A. Agbinone
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります