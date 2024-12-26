[12.26 プレミアリーグ第18節](バイタリティ スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[ボーンマス]

先発

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 2 ディーン・ハイセン

DF 3 ミロシュ・ケルケズ

DF 27 イリア・ザバルニー

DF 37 マックス・アーロンズ

MF 4 ルイス・クック

MF 10 ライアン・クリスティー

MF 11 ダンゴ・ワッタラ

MF 19 ジャスティン・クライファート

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 26 エネス・ウナル

控え

GK 42 マーク・トラバーズ

DF 23 ジェームス・ヒル

DF 48 M. Kinsey

DF 50 A. Harris

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 12 タイラー・アダムス

MF 29 フィリップ・ビリング

MF 47 B. Winterburn

FW 9 エバニウソン

監督

アンドニ・イラオラ

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 27 トレボ・チャロバー

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 19 ウィル・ヒューズ

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 30 マット・ターナー

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 26 クリストファー・リチャーズ

DF 58 C. Kporha

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 18 鎌田大地

MF 28 シェイク・ドゥクレ

MF 55 J. Devenny

MF 64 A. Agbinone

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります