サウサンプトンvsウエスト・ハム スタメン発表
[12.26 プレミアリーグ第18節](セント メリーズ スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 16 菅原由勢
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 9 アダム・アームストロング
FW 32 ポール・オヌアチュ
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 3 ライアン・マニング
DF 14 ジェームズ・ブリー
MF 7 ジョー・アリボ
MF 10 アダム・ララーナ
MF 20 カマルディーン・スレマナ
MF 24 ライアン・フレイザー
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 19 キャメロン・アーチャー
監督
イバン・ユリッチ
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 4 カルロス・ソレール
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 11 ニクラス・フュルクルク
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 25 ジャン=クレール トディボ
MF 19 エドソン アルバレス
MF 39 アンディ・アービング
FW 7 クリセンシオ・サマーフィル
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
監督
フレン・ロペテギ
※24:00開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 16 菅原由勢
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 32 ポール・オヌアチュ
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 3 ライアン・マニング
DF 14 ジェームズ・ブリー
MF 7 ジョー・アリボ
MF 10 アダム・ララーナ
MF 20 カマルディーン・スレマナ
MF 24 ライアン・フレイザー
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 19 キャメロン・アーチャー
監督
イバン・ユリッチ
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 4 カルロス・ソレール
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 11 ニクラス・フュルクルク
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 25 ジャン=クレール トディボ
MF 19 エドソン アルバレス
MF 39 アンディ・アービング
FW 7 クリセンシオ・サマーフィル
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
監督
フレン・ロペテギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります