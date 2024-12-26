[12.26 プレミアリーグ第18節](セント メリーズ スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[サウサンプトン]

先発

GK 30 アーロン・ラムズデール

DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス

DF 15 ネイサン・ウッド

DF 35 ヤン・ベドナレク

MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

MF 4 フリン・ダウンズ

MF 16 菅原由勢

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 26 レスリー・ウゴチュク

FW 9 アダム・アームストロング

FW 32 ポール・オヌアチュ

控え

GK 1 アレックス・マッカーシー

DF 3 ライアン・マニング

DF 14 ジェームズ・ブリー

MF 7 ジョー・アリボ

MF 10 アダム・ララーナ

MF 20 カマルディーン・スレマナ

MF 24 ライアン・フレイザー

MF 33 タイラー・ディブリング

FW 19 キャメロン・アーチャー

監督

イバン・ユリッチ

[ウエスト・ハム]

先発

GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 26 マキシミリアン・キルマン

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

DF 33 エメルソン・パルミエリ

MF 4 カルロス・ソレール

MF 14 モハメド・クドゥス

MF 20 ジャロッド・ボーウェン

MF 24 ギド・ロドリゲス

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

FW 11 ニクラス・フュルクルク

控え

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 3 アーロン・クレスウェル

DF 5 ブラディミール・ツォウファル

DF 25 ジャン=クレール トディボ

MF 19 エドソン アルバレス

MF 39 アンディ・アービング

FW 7 クリセンシオ・サマーフィル

FW 17 ルイス・ギリェルミ

FW 18 ダニー・イングス

監督

フレン・ロペテギ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります