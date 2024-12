ゆずが本日12⽉27⽇(⾦)、新曲「flowers」をサプライズ配信リリースした。併せて、楽曲コンセプトである“花”をモチーフにした最新アーティスト写真も公開となった。事前告知やSNSでの匂わせ投稿もなく、完全なサプライズとしてデジタルリリースされた楽曲「flowers」は、作詩を北川悠仁、作曲を北川と⾳楽プロデューサーのTeddyLoidが担当したもの。北川が全国アリーナツアー<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑 Supported by NISSAN SAKURA>を現在敢⾏していく中で、最新アルバム『図鑑』の世界をさらに広げるような楽曲をつくりたいという想いが芽⽣え、ツアー真っ只中でありながら制作を開始したという。

■新曲「flowers」



2024年12⽉27⽇(⾦)配信開始

※ストリーミング&ダウンロード

配信リンク:https://yuzuofficial.lnk.to/flowers

2024年12⽉27⽇(⾦)配信開始※ストリーミング&ダウンロード配信リンク:https://yuzuofficial.lnk.to/flowers

■アリーナツアー<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑>

※終了した公演は割愛

▼2025年

1月11日(土) 大阪・大阪城ホール

1月12日(日) 大阪・大阪城ホール

1月18日(土) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

1月19日(日) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

1月25日(土) 福井・サンドーム福井

1月26日(日) 福井・サンドーム福井

2月01日(土) 岩手・盛岡タカヤアリーナ

2月02日(日) 岩手・盛岡タカヤアリーナ

2月08日(土) 北海道・北海きたえーる

2月09日(日) 北海道・北海きたえーる

2月18日(火) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE

2月19日(水) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE

2月22日(土) 神奈川・横浜アリーナ

2月23日(日) 神奈川・横浜アリーナ

2月24日(月/祝) 神奈川・横浜アリーナ

※終了した公演は割愛▼2025年1月11日(土) 大阪・大阪城ホール1月12日(日) 大阪・大阪城ホール1月18日(土) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA1月19日(日) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA1月25日(土) 福井・サンドーム福井1月26日(日) 福井・サンドーム福井2月01日(土) 岩手・盛岡タカヤアリーナ2月02日(日) 岩手・盛岡タカヤアリーナ2月08日(土) 北海道・北海きたえーる2月09日(日) 北海道・北海きたえーる2月18日(火) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE2月19日(水) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE2月22日(土) 神奈川・横浜アリーナ2月23日(日) 神奈川・横浜アリーナ2月24日(月/祝) 神奈川・横浜アリーナ

■追加公演<YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come Supported by NISSAN SAKURA>

3⽉01⽇(⼟) 神奈川・Kアリーナ横浜

open15:00 / start16:30

3⽉02⽇(⽇) 神奈川・Kアリーナ横浜

open15:00 / start16:30

3⽉08⽇(⼟) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場) ホールA

open15:00 / start16:00

3⽉09⽇(⽇) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場) ホールA

open15:00 / start16:00

3⽉18⽇(⽕) ⼤阪城ホール

open17:30 / start18:30

3⽉19⽇(⽔) ⼤阪城ホール

open16:30 / start17:30

3⽉01⽇(⼟) 神奈川・Kアリーナ横浜open15:00 / start16:303⽉02⽇(⽇) 神奈川・Kアリーナ横浜open15:00 / start16:303⽉08⽇(⼟) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場) ホールAopen15:00 / start16:003⽉09⽇(⽇) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場) ホールAopen15:00 / start16:003⽉18⽇(⽕) ⼤阪城ホールopen17:30 / start18:303⽉19⽇(⽔) ⼤阪城ホールopen16:30 / start17:30

関連リンク

◆<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑>特設サイト

◆ゆず オフィシャルサイト

◆ゆず オフィシャルX

◆ゆず オフィシャルYouTubeチャンネル

◆<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑>特設サイト◆ゆず オフィシャルサイト◆ゆず オフィシャルX◆ゆず オフィシャルYouTubeチャンネル

アルバムで表現されていた⾳楽的探究⼼や多彩なサウンドメイクの融合がさらにアップデートされ、北川と岩沢厚治による縦横無尽なハーモニーと突き抜けるメロディーはそのままに、ソリッドなアコースティックギターとデジタルサウンドが特徴のアップチューンとして仕上がった。ゆずは12⽉30⽇(⽉)および31⽇(⽕)の2⽇間、神奈川・横浜BUNTAIで初のオーケストラコンサート<YUZU Orchestra Concert 2024 ゆず晦⽇>を開催するほか、2025年1⽉にはアリーナツアーを再開。3⽉開催の追加公演<YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come Supported by NISSAN SAKURA>まで、全36公演で約34万⼈を動員する。