１９４５年：米英ソの外相がモスクワで会議を開き、朝鮮に対する最大５年間の信託統治決定を発表



１９６２年：国家再建最高会議の朴正熙（パク・チョンヒ）議長が民政移譲手続きを発表し、大統領選挙への出馬を示唆



１９７２年：朴正熙氏が第８代大統領に就任



１９７８年：朴正熙氏が第９代大統領に就任



１９７８年：緊急措置違反者を含む５３７８人に対する赦免により、金大中（キム・デジュン）氏が釈放



１９９０年：教育放送（ＥＢＳ）開局



２０００年：南北経済協力推進委員会の初会議のため韓国代表団が平壌入り

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