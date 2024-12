ゆずが、本日12月27日に新曲「flowers」をサプライズ配信リリースした。

事前告知やSNSでの“匂わせ投稿”もなく、完全なサプライズとしてデジタルリリースされた同楽曲は、作詞を北川悠仁、作曲を北川と音楽プロデューサーのTeddyLoidが担当。現在、全国アリーナツアー『YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑 Supported by NISSAN SAKURA』を開催するなか、北川は「最新アルバム『図鑑』の世界をさらに広げるような楽曲を作りたい」という想いが芽生え、ツアー中でありながら制作を開始したという。

同楽曲では音楽的探究心や多彩なサウンドメイクの融合がさらにアップデートされ、北川と岩沢厚治による縦横無尽なハーモニーと突き抜けるメロディはそのままに、ソリッドなアコースティックギターとデジタルサウンドによるアップチューンとなっている。

あわせて、楽曲コンセプトである“花”をモチーフにした最新アーティスト写真も公開された。

なお、ゆずは12月30日~31日の2日間にわたり神奈川 横浜BUNTAIにて初のオーケストラコンサート『YUZU Orchestra Concert 2024 ゆず晦日』を開催。2025年1月にはアリーナツアーを再開し、3月開催の追加公演『YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come Supported by NISSAN SAKURA』まで、全36公演で約34万人を動員する予定だ。

(文=リアルサウンド編集部)