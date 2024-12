アイドルグループ・日向坂46が25・26日の2日間、東京ドームにて『Happy Magical Tour 2024』ツアーファイナルを開催した。最終日の26日には、すでに卒業セレモニー/コンサートを行った丹生明里、濱岸ひより、加藤史帆もサプライズで登場。そこで行われた演出にネットでは大きな反響が寄せられた。ライブ本編の中盤、クリスマスにちなみ大きな「?」が描かれたプレゼントボックスが天井から出現。魔法使いに扮していた四期生・藤嶌果歩からの「みんなが欲しいものを登場させてあげる!」という掛け声とともに箱から丹生が現れた。

大歓声とともに迎えられた丹生は、自身のセンター曲「One choice」を披露したが、途中からはセンターを現役メンバーの三期生・山口陽世へバトンタッチ。そして加藤は「君しか勝たん」のセンターを曲途中で小坂へと受け渡し、「これからの日向坂46も頼みます!」と熱いメッセージを送った。前回の東京ドーム公演の際に体調不良で参加することができなかった濱岸は「青春の馬」に参加。“忘れ物”だった東京ドームのステージでのパフォーマンスを完遂し、「初めての東京ドーム最高でした!」と涙を浮かべながらも叫んだ。ファンからはSNSで「センターの継承式めっちゃいい」「この引き継ぐ演出良すぎるな」「メンバーの卒業とグループの未来を両立させた演出天才すぎる」「胸熱すぎた…」「卒業メンバー登場だけでも号泣ものなのに、センター引き継ぎ演出はずるい…」「こんなんされたら泣く」など感動の声が寄せられた。■『Happy Magical Tour 2024』ツアーファイナル 東京ドームDAY2セットリストM1. 君はハニーデューM2. Am I ready?M3. 雨が降ったってM4. 真夜中の懺悔大会M5. ホントの時間M6. 夕陽DanceM7. ドレミソラシドM8. ってかM9. ブルーベリー&ラズベリーM10. My fansM11. キツネM12. アザトカワイイM13. One choiceM14. 青春の馬M15. 君しか勝たんM16. 誰よりも高く跳べ!2020M17. アディショナルタイムM18. 錆つかない剣を持て!M19. 見たことない魔物M20. 絶対的第六感【アンコール】EN1. HEY!OHISAMA!EN2. JOYFUL LOVEEN3. キュン【Wアンコール】WEN1.卒業写真だけが知ってる卒業写真だけが知ってる